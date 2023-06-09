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大車隊股東會配發股利5元 董座：打造新生活服務生態圈

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
大車隊董事長林村田帶領55688集團打造「新生活服務生態圈」。圖／黃淑惠攝
大車隊董事長林村田帶領55688集團打造「新生活服務生態圈」。圖／黃淑惠攝

大車隊（2640）今（9）日召開112年股東常會，除通過去年度財報，同時也通過每股配發5元現金股利。今年股東會改選11席董事（含獨立董事4席）後由林村田先生續任董事長，持續帶領55688集團打造「新生活服務生態圈」。

55688集團董事長林村田表示，55688集團從交通出行服務出發，擴展至生活服務的媒合，叫車的需求不斷成長，每天叫車量較過去成長2倍，大車隊要想辦法運力增加提供更多的服務，大車隊品牌嚴謹但也開始跟地方車隊合作，進行聯合派遣，這是消費者更多的方式給消費者選擇，看起來每天的運力供給量已成長2%-3%。

2022年度全年合併營收25.3億元創歷史新高，年增21%，營業利益4.9億元，年增50%，全年稅後純益3.3億元，每股盈餘(EPS) 6元，顯示集團多角化布局成效顯著。

2023年第1季營收6.76億元，年增7.7%，營業利益1.08億元，年增7%，每股盈餘1.88元，再度寫下單季歷史新高。

2022年55688集團旗下台灣大車隊計程車車輛數由2.2萬台增加到2.3萬台，市占達25%、擁有680萬用戶數等優異的條件下合併營收創歷史新高，2023年55688集團除在交通出行本業持續增加隊員數及市占率，站穩龍頭地位之外，同時擴展生活服務的廣度及深度，包括汽車保修、洗衣、居家清潔、快遞、代駕、訂房等生活服務。期能將『55688』深植每位消費者心中，建構全方位生活服務平台，讓流量產生更大的商業價值與開創新版圖。

台灣大車隊延續去年10月於小黃計程車推出新車身識別，今日也特別於股東會場地外面展示多元計程車品牌全新車身識別，這次大膽將閃電圖騰放在多元計程車身上面，展現業界獨有的多元化色彩選擇與個性化張貼方式，客製化色彩包含亮金、燦金、曜銀、深灰、淺灰、純黑、純白等，展現品牌活力和現代感；車身上面的55688的6象徵品牌重視溫度的小愛心，及給予司機服務品質肯定的讚，而閃電識別傳達六分鐘定律的媒合速度堅持，期待提供680萬用戶與民眾全新視覺饗宴。

除不斷擴大合作車隊規模與提升用戶體驗，林村田期許55688成為國人的生活密碼，讓用戶生活更便利，集團願景以「致力成為亞洲領先的生活科技平台，以人為本從心出發，讓生活更便利，讓社會更美好」，往台灣第一生活服務媒合平台邁進。透過交通服務、生活服務、快遞服務、廣告服務四大版圖致力集團願景之達成。

股東會 計程車 營收

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