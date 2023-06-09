勞動部攜手光電大廠推動產訓合作 報名至6/26

勞動部勞動力發展署中彰投分署今天宣布，攜手光電大廠大立光、星歐合作開辦「光學產業機械加工」產訓合作專班，參訓期間每月提供訓練津貼3.5萬元，報名到26日為止。

為強化青年就業競爭力，引領青年投入國家重點產業，中彰投分署發布新聞稿指出，首波攜手大立光電股份有限公司、星歐光學股份有限公司等2家企業合作開辦「光學產業機械加工」產訓合作專班，為待業民眾提供專業技術養成及職業轉銜機會。

中彰投分署表示，產訓專班訓練期間除由政府全額補助訓練費用，合作企業更依訓期加碼提供每月3萬5000元的津貼。若學員正式就職後，還可額外獲得7萬5000元獎勵，歡迎待業民眾把握這個難得機會。

大立光電股份有限公司表示，選擇與中分署合作辦理產訓合作專班，是因為中分署擁有齊全的訓練設備和優秀的師資。從2019年開始，公司持續與中分署合作，透過產學訓、產訓及預聘制度，提供訓練津貼等獎勵來吸引優秀人才加入。

中彰投分署以曾擔任憲兵6年的威廷為例說，威廷退伍後曾在北部的健身房擔任健身教練，後來受到疫情衝擊，健身房生意大受影響，工作不穩定讓他興起想轉換跑道的念頭。

去年威廷報名中分署產訓合作專班，在中分署多名訓練師的耐心引領之下，他從基礎開始認真學起，到能熟練的操作車床、銑床、磨床等工具機及數控工具機程式撰寫，補強專業技能後再安排到大立光電進行實務訓練。

透過職業訓練及企業合作，中彰投分署表示，威廷從一個對機械加工完全陌生的門外漢，變身為機械加工技術人才，成功考取塑膠模具製作乙級證照，結訓後獲大立光電正式僱用並穩定就業。