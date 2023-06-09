快訊

國中會考成績公布！高分群增加 師建議這樣選填志願

MLB／無情業配！洋基白襪上演「漢堡王」對決

挖呀挖呀挖！竹市國際風箏場又挖出內衣、馬桶沖水鈕

勞動部攜手光電大廠推動產訓合作 報名至6/26

中央社／ 台中9日電

勞動部勞動力發展署中彰投分署今天宣布，攜手光電大廠大立光、星歐合作開辦「光學產業機械加工」產訓合作專班，參訓期間每月提供訓練津貼3.5萬元，報名到26日為止。

為強化青年就業競爭力，引領青年投入國家重點產業，中彰投分署發布新聞稿指出，首波攜手大立光電股份有限公司、星歐光學股份有限公司等2家企業合作開辦「光學產業機械加工」產訓合作專班，為待業民眾提供專業技術養成及職業轉銜機會。

中彰投分署表示，產訓專班訓練期間除由政府全額補助訓練費用，合作企業更依訓期加碼提供每月3萬5000元的津貼。若學員正式就職後，還可額外獲得7萬5000元獎勵，歡迎待業民眾把握這個難得機會。

大立光電股份有限公司表示，選擇與中分署合作辦理產訓合作專班，是因為中分署擁有齊全的訓練設備和優秀的師資。從2019年開始，公司持續與中分署合作，透過產學訓、產訓及預聘制度，提供訓練津貼等獎勵來吸引優秀人才加入。

中彰投分署以曾擔任憲兵6年的威廷為例說，威廷退伍後曾在北部的健身房擔任健身教練，後來受到疫情衝擊，健身房生意大受影響，工作不穩定讓他興起想轉換跑道的念頭。

去年威廷報名中分署產訓合作專班，在中分署多名訓練師的耐心引領之下，他從基礎開始認真學起，到能熟練的操作車床、銑床、磨床等工具機及數控工具機程式撰寫，補強專業技能後再安排到大立光電進行實務訓練。

透過職業訓練及企業合作，中彰投分署表示，威廷從一個對機械加工完全陌生的門外漢，變身為機械加工技術人才，成功考取塑膠模具製作乙級證照，結訓後獲大立光電正式僱用並穩定就業。

健身 青年

延伸閱讀

勞動部攜手大立光推動產訓合作 就職還有7.5萬獎勵金

製造業放無薪假 還在增加

遭傳通報百人無薪假 欣興回應了

屏東旅宿業缺工 勞動部恆春辦徵才兼祭就業獎勵

相關新聞

中保接班人＋一支哆啦Ａ夢業務軍團 讓保全龍頭營收淨利創新高

你知道，台灣人家中常見的保全系統，其實是個過去20年，服務利潤雪崩下滑近5成的艱困產業

大車隊股東會配發股利5元 董座：打造新生活服務生態圈

大車隊（2640）今（9）日召開112年股東常會，除通過去年度財報，同時也通過每股配發5元現金股利。今年股東會改選11席...

房價會跌嗎？ 潤泰新董座：半年後「夢醒時分」

潤泰創新今（9）日舉行股東會，董事長簡滄圳會後接受訪問表示，目前市場有不少在等房價下修，但大約半年後，就是「夢想時分」，...

中纖不配發股利 董座王貴賢：今年原物料、紡織較辛苦

中纖（1718）今（9）日上午召開股東會，會中通過去年營業報告書及財務報表，去年每股淨損1.01元，決議不配發股利。展望...

中航股東會 董事長為彭士孝看好下半年散裝船旺季

中航（2612）今（9）日舉辦股東會，董事長為彭士孝認為，大陸的房地產政策已經開始轉向，推估對於原物料的需求也會攀升，看...

一起努力！佳世達、友達「兄弟登山」 各擁一片天

明基友達集團在創辦人李焜耀仍在第一線領軍時，同時掌握品牌、代工及面板製造三大事業，李焜耀逐步交棒後，逐漸演變為今日以明基佳世達集團為首的品牌、代工業務，以及面板製造為主的友達集團...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦