快訊

朱學恒涉性騷擾！YT改名「即日起無限期停止公眾活動」

抹布水煮麵惹議！志明牛肉麵2店違食安法共挨罰6萬

朱學恒涉性騷擾鍾沛君 ！律師指強制猥褻「去關吧你噁男」

助中高齡就業 104免費求職解惑、履歷技巧、拍攝履歷照

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

「步入中年，好想工作……」「投了履歷為何石沉大海？」為解決中高齡求職困境，104高年級50+嚴選顧問團隊將於台灣服務業最缺工的新竹區展開首場以中高齡為職缺訴求的徵才活動，結合國內13家知名服務業提出的友善職缺，於6月27日上午8時30分至12時30分，在新竹市夢想家會議空間，規劃現場顧問面談服務、履歷健診，及免費拍攝履歷照片。

104高年級50+顧問團隊以多年投入中高齡就業推動的經驗，以小型講座形式分享「中高齡求職教戰術」從顧客服務趨勢、求職關鍵技巧、中高齡職人故事，給有找工作需求和困境的熟齡朋友提供新的助力。

首先，透過104嚴選服務專為中高齡提供的「去年齡化履歷」，讓求職者的能力和個性特質更容易被看見。

緊接著，搭配顧問團隊現場面談，讓求職者能夠事先了解工作內容與職務細節、幫助求職者找到個人求職優勢，加快找工作速度，最高可於八天內上工。且每五位獲得企業錄取的人中就有三位沒有服務業經驗，現場可透過50+嚴選人才服務媒合的合作企業為：新竹老爺酒店、宜得利、全聯、無印良品、大潤發、全家、統一超商…等。

104中高齡人力銀行總經理吳麗雪表示，中高齡求職者常見的問題和迷思，可以透過現場互動獲得具體的協助，許多中斷工作的中高齡與二度就業婦女求職者們者，可能履歷與照片都年代久遠，104也會在現場提供免費履歷照拍攝服務，歡迎求職民眾把握機會踴躍報名：https://lihi2.com/O2hyo

求職 履歷

延伸閱讀

新鮮人求職最在意這些事 信義房屋全方位照顧新鮮人需求

基隆現場徵才活動14日登場 有意求、轉職民眾預作準備

小心被騙！三成新鮮人會在社群網站、論壇上求職

七成四新鮮人欲投身職場 就業意願近五年新高重回疫前

相關新聞

中保接班人＋一支哆啦Ａ夢業務軍團 讓保全龍頭營收淨利創新高

你知道，台灣人家中常見的保全系統，其實是個過去20年，服務利潤雪崩下滑近5成的艱困產業

和泰集團原民合唱團「原夢國家隊」7月進軍國際殿堂比賽

2023年「原夢國家隊」將登上世界圓夢舞台，7月嘉興國小及桃山國小，將分別代表台灣參加最大型的國際合唱大賽韓國世界大賽，...

旅遊人次大爆發 健康鞋銷量翻倍成長

疫情爆發之後，國人出國旅遊驟減，直至疫情趨緩，去年6月起出國旅遊人數逐漸回穩，根據交通部觀光局調查，今年3月已來到66萬...

台灣國際醫療暨健康照護展登場 促精準醫療發展

外貿協會主辦的台灣國際醫療暨健康照護展（Medical Taiwan）6月8日至10日於台北南港展覽2館展出，230家企...

泰山經營權之爭／劉偉龍當選、詹景超不退 泰山董座鬧雙包

泰山股臨會選出新任董事，龍邦拿下經營權後昨舉行首次董事會，原公司派詹家認為改選無效，拒絕提供開會場地，新任董事被迫在電梯...

仲量聯行主席趙正義：綠色經濟下不動產契機有三道曙光

全球關注的綠色經濟下，不動產業有何契機？仲量聯行執行主席趙正義今(8)日提出「三道曙光」，包括：軌道經濟、綠色建築及不動...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦