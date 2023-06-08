打造全台唯一海洋主題遊育園 遠雄海洋公園揭全新願景

6月8日是世界海洋日，遠雄遊憩休閒事業總部選在這一天，由董事長武祥生宣告耗時兩年、投資七億的遠雄遊憩事業全新升級計畫即將完成，除了先前花蓮悅來飯店已完成近4億元全新升級外，接下來還要再斥資3億元將遠雄海洋公園升級，轉型為全台獨一無二的「海洋主題遊育園」(Edutainment Ocean Park)，而這也是遠雄遊憩事業在花蓮所進行有史以來最大的擴展計畫。

過去20年來，海洋公園為花蓮創造逾200億元以上營收，每年提供800個就業機會，20年也累積1,200萬人次入園，這次升級計畫預計將提升到每年約75萬人次入園，創造約每年約六億元以上營收，未來還將以每年2位數以上的成長為目標。武祥生表示：「遠雄遊憩未來的目標，隨著產品的成熟與市場的變化等待機會，不排除思考佈局新據點壯大集團營運規模。今年起還會派員在海外推廣，如泰國、新加坡、馬來西亞等地，現場也將完善雙語園區及相關國際遊客的接待準備，迎接更多國際旅客帶來台灣旅遊。」

2023年對「遠雄海洋公園」意義非凡，為響應世界海洋日、以及「支持全球可持續發展目標的落實，並鼓勵公眾參與保護海洋和可持續管理海洋資源」的設立宗旨，遠雄海洋公園將建立全新、獨一無二的主題遊育園以「共樂、共育、共生」三大策略，期待未來遊客來到遠雄海洋公園，能感受到人與動物都是開心的快樂氛圍，及養育海洋生態、創造代代循環，並同時負起教育的共育責任，讓人與海洋共生共好，創造社群的連結，循環與平衡。

園區推出更多、更精采的「共樂」設施及表演節目，包括海國王號、水母萬花筒、海底探險家、乘風破浪、海洋嘉年華等新遊樂設施，也會配套提出適合親子家庭親近海洋的線上線下虛實整合的「共育」相關訓練、營隊課程，如數位水族館體驗、美人魚訓練學校、小小獸醫師營隊等。在「共生」的永續行動，除了有產官學合作的長期研究計畫，也加碼投資成立海洋哺乳動物觀察站、海生物救援教育基地，這將是東太平洋最大的海洋生物救援教育基地，串起國際海洋永續行動的平台。相信由三大策略願景爆發出來的力量，增加海洋公園的體驗廣度與深度，完全不同於以往。

永續是現代企業必修且須致力實踐的課題，遠雄海洋公園將集結各方資源形成策略聯盟團隊，包括台中科學博物館、臺北市立動物園及國際上如名古屋水族館、新加坡海底世界、美國佛羅里達大學、加州海洋世界等23個動生物研究機構，一起串聯實踐具體的海洋永續的計畫。

遠雄海洋公園也將投入資源，成立台灣首座由間發起連結產官學界的海洋哺乳動物觀察站、海生物救援教育基地，這將是東太平洋最大的海洋生物救援教育基地，提供海洋生物救援教育學習、學術研究交流、國內外相關機構交流、志工教育等功能。未來不僅更多遊客可以獲得守護海洋的相關知識，也會創造更多機會讓國際組織、海洋專家、學者進行深度研究與交流、鯨豚保育志工培訓教育也將更有系統化，在這個大平台下，為台灣培養更多海洋人才，並在國際上逐步交出台灣守護海洋的成績單。除此之外，遠雄海洋公園也積極投入國際海洋組織，預計在3年內爭取如美國人道協會（American Humane）、台灣動物園暨水族館協會 (TAZA)、國際海洋動物培訓師協會(IMATA)等國際認證，支持遠雄海洋公園的品牌願景。

在園區的日常環保實踐，所有主管的制服也替換新成新光紡織的「ISP永續制服」。此技術可將舊制服回收，透過零碳排、低汙染專業技術重製成環保原料，再經過重新造粒、紡紗、織布染布後再製成新制服。「ISP永續制服」使每年制服汰換不再成為環境殺手。未來園區內的寶特瓶都有周全的回收機制，不但可製成環保肥皂盒讓旅客把用不完的肥皂帶回家，也將與農民契作栽種蒲草製成天然的蒲草吸管。每年舉辦多場ICC國際級淨灘行動等。

今年夏天，遠雄海洋公園與國家地理推出獨家計畫「影像方舟 PHOTO ARK」巡迴展，將國際級生態教育互動體驗的計畫，首次引入台灣。目前攝影團隊也完成了遠雄海洋公園內全台獨一無二的「海牛美人魚」及「花紋海豚」等許多瀕臨絕種的海洋生物。將在台北、台中、高雄與花蓮巡迴展出，歡迎熱愛海洋、關心海洋的民眾踴躍參與。

雖然疫情期間無法出國，卻也讓更多人知道台灣這麼美，台灣的山、台灣的海、台灣的人情，都是獨一無二。看好台灣旅遊業的成長與發展，武祥生表示：「遠雄遊憩會以花蓮、台中自有的『遠雄海洋公園』、『悅來』、『悅樂』三大品牌為發展核心繼續拓點，如悅樂在台南也已有具體計畫。未來飯店也將全面導入智能管家『小美犀』、入住數位系統『ereg』、服務機器人等數位化即時升級服務，並將結合更多盟友的力量，鼓動大家一起來為台灣造浪，吸引更多國際觀光客來台。」