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鴻梅文創號召科技與傳產領導人 募6千萬元成立「或者影響力投資」基金

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
或者影響力投資基金首家投資標的—印花設計品牌「印花樂」。左起印花樂執行長邱瓊玉、鴻梅文創創辦人暨執行長陳添順、印花樂創意總經沈奕妤及印花樂人資長蔡玟卉合影。記者李珣瑛／攝影
或者影響力投資基金首家投資標的—印花設計品牌「印花樂」。左起印花樂執行長邱瓊玉、鴻梅文創創辦人暨執行長陳添順、印花樂創意總經沈奕妤及印花樂人資長蔡玟卉合影。記者李珣瑛／攝影

鴻梅文創創辦人暨執行長陳添順今（8）日宣布，鴻梅文創《或者》人文美學品牌自2017年起於竹北開設第一間「或者書店」開始，至今邁入六周年。在歡慶六周年之際，2023年也進入重要里程碑，號召科技與傳產領導人 三周募集6,000萬元成立「或者影響力投資」基金正式成立，並評選出第一家投資標的—印花樂美感生活公司。

或者書店運用「分散式美術館」的營運概念，以Book+為核心價值，推動創建了涵蓋不同生活美學體驗的多樣態據點，包括書店經營、餐飲服務、展場及空間設計、小農產品選品、創新工藝選品、線上媒體經營，以及文旅和城市探索開發等多元豐富的型態，也為文化體驗帶來了無數貢獻。

「或者影響力投資」初始募資規模逾6,000萬元，由鴻梅文創創辦人暨執行長陳添順領投，集合18位科技業與傳產業領導者之力，為台灣少數且獨特的社會影響力投資基金，並以社會公益、環境永續為基金理念，透過投資支持新創，發揮正向影響力。並委託識富社會企業股份有限公司所屬的「識富天使會」，進行營運與投資操作。

或者影響力投資基金的成立目的與目標是：建立公開透明的影響力平台、提升SROI在早期投資重要性、協助台灣早期具社會影響力之團隊，在資金與經驗的注入下，加快成長腳步及穩定經營，拓展實質的社會影響力。未來投資標的會著重在社會企業、在地創生、社會創新與Ｂ型企業為主，與傳統商業投資基金注重商業回報和收益模式不同，更加關注所投資企業創造的「社會影響力」、「社會價值」和「社會公益」等面向，並希望讓基金本身與投資的企業夥伴更深入地參與ESG（環境、社會和公司治理）領域。

基金的首次投資案，將與台灣知名的印花設計品牌「印花樂」合作。印花樂以經典台灣元素、動物生態、自然環境等為靈感來源，開發印花設計商品，強調「在地化生產、社區生產」，以及使用環境友善材質，傳遞共好與環境保護的理念。也因為專注在社會影響力的投入，藉由「或者影響力投資」更強而有力的資源扶助下，可以持續追求企業穩定成長，並肩負關係夥伴利益責任，也進一步改善商業模式與工作環境。兩者合作下不僅可以傳遞會共好和環境保護的理念、推廣台灣文化，還能創造兼顧商業發展與社會公義、環境永續的未來願景。

未來「或者影響力投資」會持續尋求與社會新創企業的合作，也期待社會各界擁有相同理念，追求社會正向價值的團隊可以攜手合作，建立更具效率與意義的企業環境。

識富天使會執行長陳怡蓉（左起）、鴻梅文創創辦人暨執行長陳添順及天使教堂基金會負責人劉淙漢分享參與天使投資人初心及運作心得。記者李珣瑛／攝影
識富天使會執行長陳怡蓉（左起）、鴻梅文創創辦人暨執行長陳添順及天使教堂基金會負責人劉淙漢分享參與天使投資人初心及運作心得。記者李珣瑛／攝影

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