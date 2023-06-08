鴻梅文創號召科技與傳產領導人 募6千萬元成立「或者影響力投資」基金

鴻梅文創創辦人暨執行長陳添順今（8）日宣布，鴻梅文創《或者》人文美學品牌自2017年起於竹北開設第一間「或者書店」開始，至今邁入六周年。在歡慶六周年之際，2023年也進入重要里程碑，號召科技與傳產領導人 三周募集6,000萬元成立「或者影響力投資」基金正式成立，並評選出第一家投資標的—印花樂美感生活公司。

或者書店運用「分散式美術館」的營運概念，以Book+為核心價值，推動創建了涵蓋不同生活美學體驗的多樣態據點，包括書店經營、餐飲服務、展場及空間設計、小農產品選品、創新工藝選品、線上媒體經營，以及文旅和城市探索開發等多元豐富的型態，也為文化體驗帶來了無數貢獻。

「或者影響力投資」初始募資規模逾6,000萬元，由鴻梅文創創辦人暨執行長陳添順領投，集合18位科技業與傳產業領導者之力，為台灣少數且獨特的社會影響力投資基金，並以社會公益、環境永續為基金理念，透過投資支持新創，發揮正向影響力。並委託識富社會企業股份有限公司所屬的「識富天使會」，進行營運與投資操作。

或者影響力投資基金的成立目的與目標是：建立公開透明的影響力平台、提升SROI在早期投資重要性、協助台灣早期具社會影響力之團隊，在資金與經驗的注入下，加快成長腳步及穩定經營，拓展實質的社會影響力。未來投資標的會著重在社會企業、在地創生、社會創新與Ｂ型企業為主，與傳統商業投資基金注重商業回報和收益模式不同，更加關注所投資企業創造的「社會影響力」、「社會價值」和「社會公益」等面向，並希望讓基金本身與投資的企業夥伴更深入地參與ESG（環境、社會和公司治理）領域。

基金的首次投資案，將與台灣知名的印花設計品牌「印花樂」合作。印花樂以經典台灣元素、動物生態、自然環境等為靈感來源，開發印花設計商品，強調「在地化生產、社區生產」，以及使用環境友善材質，傳遞共好與環境保護的理念。也因為專注在社會影響力的投入，藉由「或者影響力投資」更強而有力的資源扶助下，可以持續追求企業穩定成長，並肩負關係夥伴利益責任，也進一步改善商業模式與工作環境。兩者合作下不僅可以傳遞會共好和環境保護的理念、推廣台灣文化，還能創造兼顧商業發展與社會公義、環境永續的未來願景。