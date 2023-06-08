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台塩推限量「金榜題名水」 應援考生表現超水準

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
台鹽目前推出限量「金榜題名」版台塩海洋鹼性離子水。照片／台鹽提供
台鹽目前推出限量「金榜題名」版台塩海洋鹼性離子水。照片／台鹽提供

繼高鐵、過年發財水及客製化瓶標之外，台鹽目前進一步推出限量「金榜題名」版台塩海洋鹼性離子水，引發市場矚目；該公司並特別與台南市歷史悠久的開基玉皇宮合作，只要憑准考證即可向廟方兌換由台鹽贊助的「金榜題名」版台塩海洋鹼性離子水。

台鹽表示，去年首度推出「金榜題名水」，即廣受各大學校、補習班青睞，今年「金榜題名水」採限時限量發售，瓶身除印有討喜Q版文昌帝君帶著「考必中」的祝福外，更推出祈福留言瓶，特別於瓶標上保留留言區塊，供師長親友寫下對考生的祝福語，或讓同學間互贈打氣，秒變身獨一無二祈福瓶，既有意義又有趣。家齊高中學生分享，祈福儀式後再喝下老師給的金榜題名水，如同吃了定心丸，感受到滿滿祝福。

今年台鹽並首度與台南市「開基玉皇宮」合作，該宮為全台獨家供奉六尊五文昌帝君的廟宇，且文昌祠位接近玉皇大帝寶位，可謂眾神「搖滾區」，有如直接將考生祈願上達天聽，邀請全台考生齊赴廟參拜，凡考生憑准考證前往「開基玉皇宮」拜拜，除可兌換「金榜題名」版台塩海洋鹼性離子水一瓶外，還能獲贈廟方提供考試用2B鉛筆，兩大考試利器加持過爐，祝福考生靈感文思泉湧、答題行雲流水。

屆逢考季，各大考試如：大學指考、各類國家考試、技能、語文檢定等陸續登場，即日起可至台塩生技門市、台塩線上購、MOMO購物網或PChome購物網選購「金榜題名」版台塩海洋鹼性離子水，神助攻考生迎接大小試，陪考生上榜的最後一哩路。

「台塩海洋鹼性離子水」，水源來自純淨海水，富含海洋微量精華，純淨熟水口感，入口滑順，快速解渴，讓應試能量水到渠成。考試腳步接近，除了充足準備與考運外，更需飽滿精神、清晰思緒，來安心赴考，台塩生技推薦「膠原葉黃素軟膠囊」、「活力DHA魚油」、「保健三寶禮盒」等，應援考生滿滿活力，關鍵時刻發揮應試即戰力。

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