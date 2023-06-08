就愛「夜市人生」！ 新北這夜市附近平均每天賣超過一間房

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經濟日報／ 記者游智文／即時報導
興南夜市。記者游智文／攝影
興南夜市。記者游智文／攝影

過去夜市常被視為嫌惡設施，購屋時會盡量避開，但近年不少人認為夜市也是一項生活機能指標。永慶房產集團根據實價登錄資料，統計雙北市共15個知名夜市周邊700公尺房市價量表現，師大夜市周遭房價最高，已突破百萬大關。

交易量最熱絡的夜市前三名都位在新北市，分別為興南夜市、樂華夜市和三和夜市，其中興南夜市一年成交425件，平均每天成交超過1件。

根據永慶統計，在雙北的知名夜市中，師大夜市不僅以101.3萬元的平均單價位居房價榜第一，更以199件交易量排在交易榜第五，成為價量兩榜中，唯一雙上榜的知名夜市。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，師大夜市因緊鄰國立師範大學而得名。鄰近捷運古亭站與台電大樓站，商家種類多元，周邊住宅環境優質，交通、教育、生活機能完善，而且租屋需求多，擁有上班族與學生兩大族群，讓周邊房價穩健保值，觀察近一年交易量近200件，房市仍十分熱絡。

其次則是位於大安區的臨江街夜市和公館夜市，分別以90.5萬元和84.5萬元名列二、三名。

臨江街夜市美食攤商林立，商業活動發達，不僅有夜市，早上亦有早市，生活機能完整，雖靠近信義商圈，但一般消費與房價均比信義區親民許多，周邊交易量能獲支撐。

公館夜市有多線公車與捷運松山新店線在此匯集，加上鄰近台大、師大等重要學府，學校多，學生多造就了有許多經濟美味的特色小吃與餐廳林立，不過，也因學生租屋需求多，讓周邊小坪數住宅產品多，也讓房屋單價居高不下。

觀察交易量前五名知名夜市所坐落的行政區，新北市占前三名，興南夜市以425件奪冠，樂華夜市318件居次，三和夜市則以248件位居第三

陳金萍表示，相較於台北市的高房價，新北市房價親民許多，帶動房市交易，讓新北市交易量明顯高於台北市，夜市前五名交易量均直逼200件，房市交易熱絡，平均每兩天就有1件成交，「興南夜市」更是每天成交1件以上。

陳金萍指出，這三個夜市均鄰近捷運站，興南夜市位在捷運南勢角站出口旁，樂華夜市緊鄰捷運頂溪站，三和夜市則是靠近捷運台北橋站，不僅交通便利，加上美食、採買機能一次到位，都是吸引購屋族群進駐的主因。

陳金萍提醒，想要享受夜市的便利機能卻想遠離洶湧人流的民眾，可以選擇隔一個街廓或是步行10分鐘內的區域購屋，讓生活機能與居住環境均能兼得，為自己購置符合自身需求的好屋。

近一年雙北市知名夜市周邊住宅單價排名前五名。資料來源／永慶房屋
近一年雙北市知名夜市周邊住宅單價排名前五名。資料來源／永慶房屋
師大夜市平均單價位居雙北市15個知名夜市中第一名。圖／永慶房屋提供
師大夜市平均單價位居雙北市15個知名夜市中第一名。圖／永慶房屋提供
近一年雙北市知名夜市周邊住宅交易量前五名。資料來源／永慶房屋
近一年雙北市知名夜市周邊住宅交易量前五名。資料來源／永慶房屋

夜市 捷運 房價

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