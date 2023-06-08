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三立姊弟衝突 友：張榮華盼與姊好好談

聯合報／ 記者周佑政林縉明／台北報導
1983年5月成立的三立公司，由林崑海（中）、張秀（左）、張榮華一同創立。圖／張秀提供
1983年5月成立的三立公司，由林崑海（中）、張秀（左）、張榮華一同創立。圖／張秀提供

三立媒體集團前董事長林崑海遺孀張秀提告三立董座張榮華背信，姊弟衝突檯面化。與林崑海家族熟識的友人表示，張榮華與林崑海兒子林旭信、林義魚昨聞訊後十分難過與不解，張榮華還告訴友人，他從來沒有做過對不起姊姊張秀的事，但關於公司經營、資產等事務，張秀一直都不願溝通，「比錢更重要的是親情，希望姊弟能好好談」。

林崑海去年逝世，留下的媒體帝國由妻舅張榮華握有主導權。一位與林崑海家族、張榮華熟識的友人表示，林崑海過世前曾跟子女與親信說，「三立如果沒有張榮華，不會有今天如此好的經營成效」，林崑海還特別交代林旭信、林義魚，要與張榮華好好合作學習，了解媒體經營。

林家友人說，張榮華辛苦經營三立，每年都為張秀賺兩億多元，上次股東會，張秀也沒有出現，只指派兒子陳斯維大陣仗帶來律師、會計師，董事人選是由股東會投票決定，並不是誰將誰踢出；張秀也要思考，為何林崑海的子女都不挺張秀。

林崑海是民進黨派系湧言會（前身為「海派」）精神領袖，去年逝世後，政壇關注三立挺綠立場是否轉變。知情人士說，張榮華曾多次對內強調，挺台灣、愛台灣絕對不變，也是三立永遠的初心，但張榮華認為三立必須謹守媒體中立，在新聞與政論節目上，不能太過偏頗。此外，張的個性比較溫和，沒有特定政治立場，與林為人海派、鮮明的政治立場有較大差別。

民進黨派系人士則說，林崑海過世後，三立不論政治立場、政論節目、新聞走向，都沒什麼變化，三立的「台性」跟昔日一樣沒有改變，依舊是「喊殺、喊打，敢衝、敢拚」的調性；湧言會的運作，也未如先前外界看衰，反而呈現穩定格局。

另位綠營人士說，張榮華雖不太熱衷政治，但接掌三立後也曾與民進黨各派系接觸、餐敘，只是未如過去林崑海「特別關照」湧言會，而是與綠營各派系保持友善關係；整體而言，三立挺綠營的基本立場沒有太大變化。

林崑海 湧言會 民進黨 張榮華

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