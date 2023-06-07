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百和股東會完成改選 董座鄭森煤宣布啟動印度設廠規劃

經濟日報／ 記者宋健生/彰化即時報導

鞋材大廠台灣百和（9938）股東常會今(7)日完成董事全面改選，董事長鄭森煤獲選續任；他並宣布，配合美系品牌客戶分散生產地區風險政策，百和集團將啟動印度投資設廠規劃，持續深耕及優化東南亞生產基地區域化佈局。

全球前兩大製鞋廠寶成（9904）、宏福，今年不約而同宣布前往印度投資設廠，業界表示：「這透露全球製鞋產業的大方向已定！」而隨著大廠先行，足球鞋龍頭志強-KY（6768）也表態計畫到印度設廠，百和則是第一家宣布跟進的鞋材大廠。

百和去年合併營收162.70億元、年減11.0%，稅後純益15.20億元、年減26.2%，每股稅後純益5.10元，股東常會通過配發2.5元現金股利，配發率49.02%。

百和今天也公布5月合併營收9.57億元，月增16.4%、年減45.2%，若不含房地產，當月營收較去年同期減少27.8%；累計前五月合併營收47.84億元、年減39.9%，若不含房地產，則較去年同期減少31.3%。

各生產基地占營收比重，分別為大陸百和興業（8404）占40%、越南百和29%、台灣百和18%、印尼百和10%、北美百和3%。各項產品占營收比重，分別為織帶/鞋帶49.6%、黏扣帶14.1%、針織經編緹花12.2%、鬆緊帶13.3%、射出帶7.3%、其他3.0%、房地產銷售0.5%。

展望產業景氣，鄭森煤指出，每年3到5月為旺季，今年訂單略有遞延，預期第2季將淡季不淡，目前客戶下單以急短單較多；而以在手訂單來看，預期6月營收還會比5月好，下半年也會逐月增溫，今年本業力拚與去年持平。

百和近幾年擴廠及擴產腳步積極，除了規劃印度設廠，位於印尼的新廠將於第4季到明年第1季陸續完工，主要生產織帶、鞋帶、鬆緊帶及黏扣帶等，預計2024年投產後，可增加25%產能。

另外，位於彰化和美總部旁的染整二廠，工程進度也相當順利，預計明年6月完工啟用。

百和 營收

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