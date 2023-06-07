關鍵評論網媒體集團合併日本最大原生數位媒體集團Mediagene 改名TNL Mediagene

● TNL Mediagene經營中文、日文和英文的媒體品牌，觸及超過5000萬不重複訪客。



● TNL Mediagene由台灣的關鍵評論網媒體集團和日本的Mediagene Inc.合併成立。



● TNL Mediagene提供獨立的新聞和評論，以及關於商業、科技、科學、運動、飲食和生活風格的原創與授權內容。



● TNL Mediagene擁有先進的人工智慧和大數據廣告技術，讓跨國品牌具有針對亞洲千禧世代和Z世代顧客的接觸能力。



● Blue Ocean將深厚的媒體經驗和背景帶入此次合併。

作為領先的亞洲數位媒體公司，TNL Mediagene與特殊目的收購公司（SPAC）Blue Ocean Acquisition Corp（納斯達克代碼：BOCN）於本月6日宣布達成最終協議，預計將使TNL Mediagene成為在美國公開上市的公司。

這項合併案將讓TNL Mediagene得以跨越日本、台灣和東南亞，提供高品質與獨立的新聞、商業、科技、科學、運動、飲食和生活風格內容。擴大其在千禧世代與Z世代中，中英日文數位產品的版圖，並擴大其AI、廣告和行銷科技產品的覆蓋範圍。

「我們有完整的團隊與產品為全球最具活力區域內的年輕讀者量身服務。我們獨立於現有的媒體集團，堅持保持我們的獨立性，並專注於使用科技能力，在正確的時間以他們想要的格式，提供給我們的讀者和客戶所需的內容。」TNL Mediagene執行長暨共同創辦人鍾子偉（Joey Chung）表示：「包括前彭博社、路透社、道瓊、NBC環球和the Trade Desk高階主管作為董事與顧問的Blue Ocean，集結全球對於媒體、數位科技數一數二擅長的投資經驗與資源，它也將是帶領集團到下一階段最強的組合與選擇。」

TNL Mediagene於2023年5月由台北的關鍵評論網（TNL）和東京的Mediagene Inc.（MG）合併而成。經過過去十年的快速成長和策略性收購，TNL已成為領先且獨立的泛亞洲數位媒體集團；而25年前成立的MG為日本具領導地位的數位媒體公司，現有多個原創和授權的日文品牌，包括Business Insider Japan、GIZMODO JAPAN、Lifehacker Japan、DIGIDAY JAPAN、ROOMIE和MASHING UP等媒體品牌。根據Google Analytics資料，TNL Mediagene旗下品牌每月平均有超過5000萬不重複訪客造訪。

Mediagene執行長與共同創辦人今田 素子（Motoko Imada）表示：「TNL和Mediagene的結合，創造了一個一流的泛亞洲數位媒體集團。我們希望透過在美國公開上市，讓國際投資者支持我們繼續成長，成為一個提供關於亞洲（包括日本）的可靠訊息，並連結全世界的媒體公司。」

Blue Ocean的執行長Richard Leggett表示：「這個交易匯集了TNL和Mediagene快速成長的故事，不僅在該區域提供最好內容，更擁有強大的由AI驅動的MarTech和AdTech技術，這成為此集團在世界成長最快的地區之一成功打下良好的基礎。」

Blue Ocean本身由擁有深厚媒體、營運、投資和國際經驗的投資者創立營運，並且部分由全球媒體專注的創投公司North Base Media所投資。

交易詳情

根據此次交易的業務結合協議，Blue Ocean將與TNL Mediagene的一個全資子公司合併，Blue Ocean將在合併後作為TNL Mediagene的全資子公司存續（以下簡稱「合併」），而TNL Mediagene將在納斯達克公開上市。由於這次合併，Blue Ocean的已發行股票和認股權證將被取消並轉換為獲得相等的TNL Mediagene股票和認股權證的權利。這項交易使得TNL Mediagene的交易前估值達到約2.75億美元。

在進行合併的過程中，開曼群島有限責任公司Blue Ocean Sponsor LLC，以及持有Blue Ocean B類普通股的某些內部人士和其他股東已經同意延遲收取他們將根據合併獲得的TNL Mediagene股份，最多可延遲36個月。

TNL Mediagene和Blue Ocean的董事會已分別批准此項交易。此交易將需要Blue Ocean和TNL Mediagene的股東批准，並且需要符合常見的交易完成條件，包括獲得相關監管機關的批准。預計此交易將於2024年第一季完成。