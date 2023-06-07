脫穎而出！柯林斯宇航亞洲供應商大會 時碩工業獲「品質卓越獎」

精密金屬加工廠時碩工業（4566）今(7)日宣布，獲美商航太大廠柯林斯宇航2023年亞洲供應商大會頒發「品質卓越獎」，表揚時碩提供產品和服務方面的貢獻與承諾，皆能達到柯林斯宇航追求卓越的高標準。

時碩董事長黃亞興強調，從全球眾多供應商脫穎而出，彰顯時碩在成本、環境與社會責任、技術、回應客戶需求、供貨及品質保證等各方面，都是表現出色的優秀供應商。

黃亞興指出，柯林斯宇航是世界最大的航太和國防產品供應商之一，也是雷神技術公司的子公司，總部位於北卡羅萊納州的夏洛特。

今年有170多位來自亞洲區戰略夥伴，受邀參加供應商大會，僅有不到20家被認為是最佳的供應商，獲頒柯林斯宇航品質卓越獎(Quality Performance Award)獎項。

時碩表示，柯林斯宇航鑒於疫情過後，要強化與供應商長期戰略夥伴關係，日前在新加坡召開2023年柯林斯宇航供應鏈亞洲供應商大會，黃亞興親自出席受獎。

黃亞興也以四個「局」來詮釋他對航太產業發展的看法。首先是變局，疫情衝擊，讓傳統非大即小的供應鏈重整，小型單一製程的企業漸漸自然淘汰，取而代之的就是中型具備一站式服務的供應鏈，未來將有更大成長空間。而航太產業的復甦，大型企業持續透過併購形成寡佔市場，也驅使產業邁向全球化，以及更重視經濟規模。

美中政治角力，迫使許多國際大廠離開中國，這對台灣的航太產業是一項利多，但印度以及東南亞國家的航太產業，也在政府的大力支持下急起直追。這對台灣絕對是威脅，台灣必須要正視這個國與國競爭的問題，同時也要思考如何強化台灣航太產業相互合作、提升整體競爭力的挑戰。

其次是造局，時碩為少數獨立打進國際航太大廠，並與國際知名大廠建立長期合作的戰略夥伴關係。時碩本身以專業工程與行銷從事五軸加工生產製造航太零組件為主，2021年在景氣最差的時候，投資天陽航太，著眼的就是提供專業胚料、機加，以及後處理一站式全方位加值服務。

第三是格局，台灣航太產業除漢翔（2634）與長榮航太（2645）以外，其他大多屬中小型單打獨鬥，經濟規模都不大，在全球航太市場影響力有限。航太產業認證長、門檻高、專業人才需要長時間的培養，但只要做好產業群聚的整合，未來的營收與獲利會持續增長。

第四為結局，時碩找夥伴、打群架有機會建立另一個能持續做強、做大的航太產業大平台。當大家都很興奮看到國際邊境的開放，無論商務或是旅遊都在全面復甦，孰不知過去三年全球航太產業因為生意急凍，對單一以航太產業為主的供應鏈卻是致命的衝擊，許多體質不好的企業相繼淘汰，因此造成整體供應鏈的脆弱與斷鏈的嚴重後遺症。

黃亞興認為，航太產業供應鏈斷鏈的問題，這絕非單一事件，而是群體產業過去為求自保，而忽略上下游生命共同體的關聯性，越下游單一製程的供應商，體質越脆弱，若越上層的企業沒有重視生命共同體的關聯性，而讓供應商自求多福，存活的機會就很低。

黃亞興指出，2023年是全球航太產業面臨巨大供應鏈斷鏈與重組的挑戰年，但對有企圖心想要做強、做大的企業則是一個好契機。成功的關鍵，已經不是能否做航太零件，而是能否具備一站式全方位的服務，讓客戶更能精簡與縮短整個供應鏈的管理與交期。這就是為何時碩在2021年即使面臨航太產業的急縮狀況下，還投資天陽航太，以利建立長期優勢的一站式服務競爭力。

黃亞興說，隨著航太市況反彈，航太業務營運展望樂觀可期，時碩與天陽航太透過互助共生與整合，將開創一個做強、做大且具經濟規模的大格局；「儘管今年全球景氣仍充滿不確定性，但當市場短期陰霾退去，時碩也將交出持續健康成長的成績單。」