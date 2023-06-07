地表最強燒肉丼？餐飲業再掀併購案 橘焱胡同宣布5千萬收購「開丼」
繼瓦城（2729）去年底宣布入主美式餐廳「樂子」，興櫃餐飲股橘焱胡同（2761）今（7）日宣布收購入主知名連鎖「開丼」，雙方將攜手打造地表最強燒肉丼，整體營收及獲利可望更上層樓。橘焱胡同表示，本次收購開丼後，公司可將市場往下延伸到平價燒肉丼市場，結合胡同的優異原料與服務，搭配開丼年輕化行銷模式，讓燒肉不再高不可攀，成為消費者日常享用的美食。
橘焱胡同今日董事會通過由子公司以現金5,000萬方式收購入主「開丼燒肉vs丼飯」，正式跨入燒肉丼丼飯市場，預計此收購案將為橘焱胡同增加營運動能。粗估台灣燒肉市場年產值超過150億元，而胡同燒肉經營台灣中高端燒肉市場多年，已打出一定口碑。而「開丼」創立至今已經營逾10年，號稱地表最強燒肉丼，以如山高的燒肉吸引食客目光，目前全台灣有11家門市，主要座落於全台各大百貨、賣場，為全台門市最多的平價燒肉丼品牌。
展望後市，台灣已進入後疫情時期，餐飲市場內需強勁，橘焱胡同看好後疫情時代餐飲市場的發展，將透過垂直、橫向品牌整合，延伸集團多元化客群。今年也將針對既有品牌積極拓點、持續代理海外新品牌回台設點、透過併購的方式增加品牌數量等三大策略方向，也持續發展跨業態、通路的聯名餐飲、空廚、線上商城及海外市場布局，增加集團營收與獲利成長動能。
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