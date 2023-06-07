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搶上車？法人砸9.3億一次買2戶西區最貴豪宅

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台北市西區最貴豪宅松濤苑。記者游智文／攝影
台北市西區最貴豪宅松濤苑。記者游智文／攝影

境外法人買豪宅不手軟，台北市西區最貴豪宅「松濤苑」，今年4月出現兩筆交易，分別是4樓及8樓戶，買家都是境外法人，且均以無貸款方式購入，兩戶共計總價約9.3億元，單價皆為250萬元，進一步觀察這兩位境外法人的負責人為同一人，應是富豪大手筆捧現金買下多戶豪宅。

台灣房屋中正加盟店店東李毅甫表示，「松濤苑」社區總戶數僅20戶，截至目前為止實價已揭露11筆，目前已成屋10年，算是新古豪宅，目前社區單價都維持在250萬元以上，歷史最高單價出現在2015年成交的6樓戶，單價270.6萬元，建商對於價格頗為堅持，也由於社區總價高，單戶要價至少4、5億元，過去大多以一年賣一戶的速度銷售，但今年至目前已有2戶成交，銷路比以往暢通。

台灣房屋進一步觀察，今年截至目前為止，台北市200萬豪宅交易共計4筆，且買家全數以無貸款的方式購入，除了「松濤苑」兩筆單價250萬元之外，還有松山區指標豪宅「潤泰敦峰」，於2月由同一法人買下的21樓兩戶，單價約212.1~215萬元。

第一建經研究中心副理張菱育指出，境外法人或是外國自然人，取得國內房地產本來就會有所限制，必須經政府機關審核及備查，不過平均地權條例修正案上路後，購屋難度變得更高，不論國內外私法人購置房地產，都採許可制，且購入後5年內不得辦理移轉、讓與，壓縮資產規劃的彈性，因此近來不少富豪搶在修正案上路前購入房地產，提早做資產布局，藉以緩和政策的衝擊。

豪宅 房地產

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