南投新地標 北基與特爾電力宣布進駐「日月町複合商場」

為提升南投觀光品質，埔里公司將在愛蘭交流道出口建置國際級觀光新地標「日月町複合商場」，特爾電力及北基國際（8927）也將進駐，預計打造全台最美的充電站及加油站。特爾電力與埔里公司已完成簽約，預計明年第1季新站點將與商場同步開幕。

日月町複合商場即將落腳埔里，並吸引日本知名「蔦屋書店」進駐，特爾電力表示，預計明年第1季新站點將與商場同步開幕，不僅讓電動車充電環島網絡更加完整，同時也替埔里社區整合發展及帶動地方創生盡一份心力。

特爾電力指出，南投日月町商場位於往返日月潭必經之路，每年人車次數超過300萬，因此該新站點將滿足往來車主快速補電需求，讓車主可以安心出遊。而特爾電力的LOGO設計理念以「行駛路上有特爾電力的一路守護」為象徵，希望車主看見特爾電力就等於看見安心。