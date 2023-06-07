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疫情又迎高峰 張文菁藝術展覽不退縮

經濟日報／ 記者徐碧華／即時報導
張文菁的作品《城市．海洋》，身在城市中，心、眼亦可在海洋中，給自己無邊廣濶的天地。 張文菁／提供
張文菁的作品《城市．海洋》，身在城市中，心、眼亦可在海洋中，給自己無邊廣濶的天地。 張文菁／提供

儘管新冠疫情又迎來高峰，藝術展覽也不退縮。中正紀念堂管理處4展廳6月9日至25日舉辦「瑚光幻影─張文菁創作展」。

身為資深新聞記者和文字工作者，張文菁2016年重拾兒時夢想，進入台師大美研所在職專班，鑽研油畫，在畢業之前，於2019年底就舉辦第一次個展。

這次「瑚光幻影」個展有類似的脈絡，透過珊瑚的視覺符號，結合自然、都會景像及抽象背景，闡述稍縱即逝的光影，在恆常和剎那間尋求屬於自己的創作語彙。

小小透明星砂瓶承載著美麗的珊瑚海，在畫面中旋轉飄浮。張文菁表示，我們都像這樣的星砂瓶，似乎渺小，卻各自擁有生機盎然的一方宇宙，如同我們在職場和都會中打拚，有時游刃有餘，有時傷痕累累，卻仍保有那晶瑩剔透的自我。

都會和時尚意象，也是張文菁喜愛的題材，代表性作品為2022年入選新北美展的《烏托邦》。她擷取部分畫面加以疊影，藉著多重視覺的虛幻構成，企圖勾勒現代人的樣貌。「你我就像這些時尚名模，在五光十色的疊影和切割下，似乎絢爛，卻模糊了面貌。」但畫筆下的名模仍有抹不去的堅定眼神，張文菁繼續說：「代表我們不變的初衷。」

對於張文菁的作品，台師大名譽教授蘇憲法曾說：「她所構築的寬廣想像空間，使我在閱讀她的繪畫作品時，常有所觸動─這些是自己在文字書寫時，時時觸及的心靈深處感知啊！」

台藝大美術系教授林偉民則形容：「色彩的運用出色，無論是火熱或冷寒，都巧妙地烘托內容，成就作品的張力。質感及肌理的大膽表現，也豐富了畫作的心理層次，提升了閱讀張力。」

張文菁的作品有表現主義和超現實的味道，展出玫瑰花、荷葉、蜘蛛網及糖果紙系列，以及風景等作品，她透過疊影或改變色彩等方式，企圖為隨處可見的尋常景物，賦予新的觀點和感受。

《珊瑚的旅行》系列由小小透明星砂瓶承載著，我們都像這樣的星砂瓶，似乎渺小，卻各自擁有生機盎然的一方宇宙。 張文菁／提供
《珊瑚的旅行》系列由小小透明星砂瓶承載著，我們都像這樣的星砂瓶，似乎渺小，卻各自擁有生機盎然的一方宇宙。 張文菁／提供

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