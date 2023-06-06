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光隆今年營運承壓 6月冬服標案成關鍵

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

機能服飾成衣廠光隆（8916）今（6）日下午舉行法說會。展望今年景氣，董事長詹賀博表示，三大產品線中家紡、羽絨原料營收約與去年持平，不過羽絨原料因改採買賣同步策略，獲利則較去年增加，至於成衣今年則略較去年衰退1至2成；明年首季就會有新成長動能。

詹賀博表示，隨客戶庫存水位持續朝向相對健康的位置邁進，預估此波庫存調整會在第3季下旬的8、9月落底，第4季營收可望持平。不過，6月下旬還有一大型冬季標案決標，產品包含睡袋、羽絨服等，總金額約為1,000至1,500萬美元，若得標會在第4季開始出貨，也將成為第4季主要成長動能。

由於第2季已進入成衣旺季，預估季增可逾50%；羽絨原料出貨也有回溫，家紡出貨力道仍偏弱，整體而言，第2季業績可望持續回穩；前三季將呈逐季成長態勢。至於獲利部分，隨著事業部毛利優化及成衣佔比提升下，第2季毛利率及營業利益率仍可望優於去年同期。

產能規劃部分，詹賀博指出，為讓客戶有不同的選擇、同時提供一站式購足服務，在越南廠擴增10條成衣產線，預計第3季投產；印尼中爪哇合資新廠，第一期新建6至10條產線、年產值約600至1,200萬美元，最快今年第4季投產。

而在新客戶部分，光隆持續開發中小型戶外成衣客戶，詹賀博表示，根據過去經驗發現，新開發的客戶下單模式會依序漸進，第一年以打樣為主、量不會太大，第二年開始試單，真正放量會在第三年之後。

詹賀博表示，今年台北市還有一資產活化計畫，地點在市民大道，基地面積109坪，預估今年9月拿使照，華廈登記面積443坪，機械車位12個，按附近新成屋銷售行情每坪單價約115萬元、車位每個200至240萬間，總銷收入約為5.3至5.5億元間，初估稅後獲利可超過2成，最快第4季開始貢獻。

光隆致力於在未來五年內，將成衣事業營收占比從目前的50%增加到70%。詹賀博表示，這將為光隆帶來更佳利潤率及收季，以作為持續穩定發放現金股利的來源。光隆今年配發現金股利4.0元、配發率達60%以上，未來會朝穩定發放4元或以上為目標，好回饋股東。

光隆首季營收17.46億元、年減17.2%，但毛利率和營益率則較去年同期成長，稅後純益為0.95億元，每股純益（EPS）0.5元。

營收

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