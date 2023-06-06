健喬5月營收4.54億元 月增13%、年增17%

健喬（4114）今（6）日公布5月合併營收4.54億元，月增13%、年增17%，創同期新高紀錄，並為歷史第三高。累計今年前五月營收21.06億元，年增25%。

健喬表示，5月雖然邁入營業淡季，但是海外市場成長力度仍然強勁，去年5月搶藥潮的高基期下，合併營收仍然出現兩位數的成長；海外市場成長主因仍然是NAC（乙醯半胱氨酸）及鼻噴銷售持續發威，國內在第四波疫情升溫下，「愛克痰」銷售持續增長，展望未來數月訂單將維持強勁成長趨勢。

健喬指出，在非中國大陸地區的海外市場，5月營收仍較去年同期成長了130%，由於NAC相關商品需求不減，加上俄烏戰爭造成國際藥廠陸續出現對亞洲市場供貨斷鏈的現象，健喬的NAC有強大的藥廠生產團隊支援，持續搶下市場，前五月維持120%的同期增長。

針對中國大陸市場，自疫情解封後鼻噴訂單需求持續暢旺，3月到5月的連續訂單較去年同期成長一倍之多，可以預期來自中國大陸的鼻噴需求將持續。除了鼻噴訂單以外，中國大陸接下來將有NAC的訂單，目前健喬供應中國市場的NAC試製批已經排在6月要在當地進行首驗，一旦首驗通過，最快7月可望開始出貨，下半年中國大陸的營收貢獻將大幅提昇。

在國內市場方面，國內在歷經幾波疫情的考驗後，近期第四波疫情再度升溫，門診及急診人數遽增，醫院處方需求強勁之下，健喬持續傾力充分供應NAC的需求，今年前五月國內NAC仍較去年同期達15%的增長。

健喬今年前五月合併營收較去年成長25%，原因除了健喬透過自身成長、策略聯盟及持續購併建立了高成長的產品組合之外，健喬在亞洲市場的成長扮演關鍵角色。在國際藥廠陸續在亞洲各地傳出缺貨情形，凸顯了健喬產銷整合的競爭優勢，這個隱形的長期供貨韌性讓健喬得以趁勝追擊。接下來國際藥廠缺貨情形一旦蔓延到台灣，健喬的利基產品也將在藥廠生產團隊為強大後盾的全力支援下充分供應需求，因此淡季不會看淡。