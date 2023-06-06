國巨股東會 董座陳泰銘看景氣 估被動元件產業還要修正兩季度
被動元件大廠國巨（2327）今（6）日舉行股東會，董事長陳泰銘釋出最新的市況看法說，產業景氣現在應該是在谷底盤旋，比較像L型走勢，估計被動元件產業還要修正兩季，所以標準品為主的公司會比較辛苦，而國巨目前大部分生意都在高階領域，還能維持一定量能跟營運績效。
陳泰銘指出，大家關心接下來兩到三個季度會是如何，這部分要觀察兩個因素，包括存貨去化的速度以及景氣需求的回升， 以L型格局來看，下面這條線「還要多長」，從公司的角度來看， 還需要消化兩個季度。
陳泰銘指出，跟國巨比較像的，也就是日本競爭同業，大部分生意在高階領域，所以仍可以維持量能和營運績效。
論及車用布局，陳泰銘強調，現階段車用占國巨集團整體業績比重已經達到兩成，已經達標，未來若消費電子應用回溫，國巨會持續維持車用占比在兩成以上的目標，且國巨順利切入日本第一階（Tier 1）車廠客戶。
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