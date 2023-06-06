全台都羨慕！ 金門平均買房57坪、這縣本島最大

房價高，交易逐漸小宅化，根據內政部不動產資訊平台，統計2023年第一季全台住宅平均坪數為31.65坪，其中，有4縣市平均坪數小於30坪，分別位於台中、新北、基隆和台北，台北，平均僅26.4坪。

值得注意的是，平均坪數最大前兩名都是離島，金門縣57坪穩坐第一，澎湖縣的41坪則次之，本島平均能買最大空間住宅的則是雲林縣，平均41坪。

台灣房屋金門加盟店店東黃平山表示，金門房價親切加上有離島加給，購屋實力佳。購屋客群除了在地人換屋，還有一些從本島到金門大學學生，因為習慣金門生活，選擇留在金門工作的就業族，例如醫護從業人員。另受惠小三通復航，也磁吸不少台商回流金門買房置產，尤其農地、大坪數農舍產品，備受置產族青睞。

黃平山說，近年地價與工料雙漲，金門建商多改以5層樓低公設的公寓、華廈產品為主力，以金門大橋、金城市中心一帶新公寓，3房2廳含公設坪數約34~35坪左右，單價約30萬元上下，總價落在800至1,000萬。

至於在高房價的北台灣，位於大台北生活圈，仍屬蛋白區的基隆，從十年前的34.39坪縮水成28.09坪，整整小6.3坪。