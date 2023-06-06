用30年房貸也買不起正常房！一表看雙北蝸居時代來臨
信義房屋統計全國移轉面積與棟數資料指出，隨房價上揚，國人購屋面積越來越小，其中台北市今年前四月平均購屋移轉面積只剩22.3坪，小宅化蝸居趨勢明顯，新北市也只有25.4坪，為2016後新低。
根據統計，今年前4月全國平均買賣移轉面積為30.6坪，較2016、7年前少了3.1坪。
六都今年前4月買賣移轉面積平均最大的是台南市的36.6坪，不過2016~2022年台南市有3個年度平均移轉都超過40坪，今年寫下2016後新低的36.6坪。
高雄市前四月買賣移轉坪數平均也跌破30坪，也是近年首見。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，高房價加上新大樓的公設比較高，即使國人已經普遍使用30年期房貸來降低負擔，還是出現越買越小的現象。
他分析，雙北市平均購屋面積只剩二十多坪，中南部地區的購屋型態也由透天當道，逐漸轉為電梯大樓型產品，且房價越來越高狀況下，建商為迎合消費者的購屋負擔，規劃產品也複製北部經驗，包括坪數縮減與推出更多的兩房產品，因此購屋面積統計也有變小的趨勢。
曾敬德表示，高房價區域很容易出現小宅化的趨勢，如香港也是有居住面積偏小的問題，除了高房價外，人口組成有明顯改變，也讓民眾對於居住空間需求下降，新案在規劃時會考量坪數、總價問題，壓縮部分空間以拉高坪效。
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