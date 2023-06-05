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華新5月營收177.11億元 創同期新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

華新（1605）今（5）日晚間公告，5月營收177.11億元，年增0.46%、月增8.9%，單月創歷史同期新高，累計前5月營收846.39億元，年增9.35%，為歷史同期次高。

華新近年積極布局新能源產業，投資動作接連不斷，其中，看好電動車趨勢，向下布局電動車電池所需關鍵原料，也成為指標鎳礦概念股。華新在印尼旭日四條冰鎳產線，已於今年第1季量產，今年第2季電廠併網後可全產全銷。

另，印尼緯創冰鎳產線預計今年第4季試車，明年第1季量產，旭日、緯創（3231）年產能各達5.5萬噸，加上華新年產能4萬噸，明年起，華新可按持股比例掌控產能，包括鎳生鐵及冰鎳產能，年產能可提升至8.4萬噸鎳金屬。

不銹鋼事業方面，華新併購義大利Cogne案，於今年第1季挹注營收、獲利，煙台軋鋼廠預計今年第2季試車，第3季量產，冷精廠預計今年第3季試車，明年第1季量產。

電線電纜方面，華新的訂單多為長約，加上可受惠強韌電網計畫，需求相當穩定，華新在看準國內離岸風電商機，成立子公司華纜系統，與丹麥NKT簽署合資合約，共同發展海纜事業，預計於2025年底試產，2027年開始營運，瞄準國內第三階段離岸風電海纜需求。另，楊梅智能化高效產線廠房，預計今年第3季完成廠房建置，第4季試車，2024年第1季量產。

離岸風電 營收

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