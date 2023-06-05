中友百貨金工‧木印-廖偉淇創作個展 修護師駐店問診

中友百貨時尚藝廊近期舉辦《金工‧木印-廖偉淇創作個展》，藝術家廖偉淇同時也是國立台灣工藝研究發展中心-工藝修護工坊計畫主持人，展覽期間還特別舉辦「修護師一日駐店問診」活動，開放15個名額，讓民眾可以帶著自己心愛的物件進行免費修護諮詢。

廖偉淇自中學時即開始接觸金工及木作，是最年輕獲得文化部授證的工藝師，對於金工、木雕、多媒材創作等藝術創作，均有相當程度的資歷，同時也是台灣工藝聯合醫院-草鞋墩分院的駐點修護師。

廖偉淇不吝分享他的專業技能，提供專業諮詢給中友百貨的消費者，活動現場吸引許多民眾參與，帶著自己的寶貝物件，希望能獲得專業的修復建議。

中友百貨表示，這次參加「免費健診」的物件以飾品類居多，有從英國跳蚤市場買回來的少見貴金屬「鉍」作成的戒指、出國旅行買回來的民俗風耳環、經過師父開光具有特殊意義的銀鍊、公主方切割的水晶項鍊。

另外也有朋友贈送超過20年的琉園琉璃擺件、自製的花卉造型陶杯、還有參加路跑獲得的柯南路跑獎牌等等，需要修復的原因也都不同。

廖偉淇準備了幾項基本工具，現場可以修復的部分就直接修復，例如脫落的公主方水晶項鍊及水晶銀飾耳環，都在現場就獲得新生，部分氧化的銀鍊經過廖偉淇的巧手，也恢復晶亮光澤，而需要重新貼上金箔的琉園擺件，則建議送回原廠處理。

廖偉淇在修復同時，也提供不少專業的保養資訊給予現場參與者。帶著水晶耳環來修復的林小姐表示：「自己本身很喜歡佩戴耳環，這二對耳環都是出國旅遊時買回來的，在配戴的時候丟掉其中一只，掉落時心疼不已，沒想到中友時尚藝廊舉辦這麼好的活動，邀請專業修護師提供服務，真的是賺到了！」

另一位帶著福建「建盞杯」前來修護的劉先生則說，自己喜愛收藏藝品，在藝品市場看到這個建盞杯覺得很有眼緣就買下來了，可能自己追求完美的個性，對於杯底小瑕疵有點在意，所以帶來尋求建議。

除了事先報名的民眾之外，活動現場也吸引逛街民眾坐下來一起觀看，廖偉淇在完成修復活動後，還熱心的為民眾做現場藝術導覽，為一日修護問診活動做了完美的收尾。

中友金工‧木印廖偉淇創作個展，展期至6月19日止，歡迎對於金工藝術有興趣的民眾，到中友時尚藝廊參觀。