元大證券開放日股電子下單功能 提供免費日股即時報價

元大證券自2022年第4季起開放日股電子下單功能，更進一步在2023年初擴大發展金融數位服務，元大證券秉持著陪伴投資人實現「深耕台灣、放眼國際、在地生活、全球理財」的願景，為台灣首家提供免費日股即時報價資訊源服務的券商，為投資人提供最新的日股市場先機、產業前景及趨勢。

2023年4月11日，享股神美譽的知名投資人巴菲特，睽違12年親自造訪日本、向日本著名的五大商社表達旗下控股公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）增持投資的意願，引來國內外各大新聞媒體的爭相報導。再次證明元大證券循序漸進推出的日股即時報價服務不僅是精準的超前布署，更是陪伴投資人看懂、了解、布局日股的好夥伴。

投資人只要開立元大證券複委託電子帳戶，都能透過元大證券投資先生APP取得日股即時報價資訊，簡便親民的介面，讓投資人看懂日股下單規則，由元大證券專業的團隊定期每季更新的熱門日股標的，協助投資人「瞭解」日股市場，並有劃分多達33項的日股產業類別，讓投資人可按照市場趨勢布局，分散投資風險。