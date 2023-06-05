紡拓會搶疫後商機 首度參加國際最大健康休閒運動健身展

紡拓會以聯合推廣方式，首度參與目前國際最大健康休閒運動健身展 (RIMINIWELLNESS展)，協助台灣運動健身服飾業者推出最新系列作品，將國內優質運動機能紡織服飾商品推廣至國際市場，展現台灣優質機能紡織服飾商品實力，積極爭取商機。

義大利「RIMINIWELLNESS」目前是世界上致力於健身、福祉、商業、運動、體育文化和健康飲食的最大展覽活動場域，從體育運動機器製造商到健身房，與熱愛身體、享受水療放鬆、康復科學和舞蹈族群等，同時也包含了旅遊和設計概念的一場綜合展會活動，主要由六分類構成，涵蓋 Pro.Fit、ACTIVE、FoodWell Expo、RiminiSteel、Riabilitec、Pilates Junction。

這些引領全球趨勢性獨特的活動組合，融合了美好生活和保持體型的精神，是一場致力於以健康主軸的展示空間，每年吸引來自全球超過300多家品牌，超過10萬愛好運動健身專業人士相聚於此，以健康創意特色活動設計靈感，啟動健美訓練、擬定健身計畫，創新多元健身體驗及服務，推動全球運動健身產業持續創新發展。

紡拓會今年度首次參加「2023RIMINIWELLNESS健康休閒運動健身展」，以品牌聯合推廣活動呈現，本次由5家台灣運動時尚機能業者前進歐洲義大利市場，於本展會C3展館共同聯合展出運動機能時尚的健康休閒商品，包含屢獲大獎肯定並入圍Amazon TOP 50的永紡董事長沈金柱、英紡企業董事長葉淑麗帶領自創品牌「ATTITUDE」、及宏遠（1460）的品牌「EverSmile幸福臺灣」。另外，湛珈公司提供織布到成衣製作一條龍式購足的服務，品牌「In-Strenth」展現實用與美觀時尚兼具的機能款式；寶久實業及初緒國際亦提供最新研發機能系列商品。

「RIMINIWELLNESS」在義大利展覽中心舉辦、為期四天，為全球專業健身人士重要聚會活動，吸引德國及澳洲運動通路Barfusstraining、印度品牌Wildcraft、墨西哥運動健身通路Innova Sport及西班牙Cem Joan Miró等國際買家蒞臨，現場提供全球健康休閒健身運動產業多元的資源和服務，及運動健身的多元解決方案。紡拓會表示，以此商貿發布平台拓展與新目標市場的行銷，能有效協助台灣優質運動健身紡織服飾廠商及品牌與目標市場進行互動交流、互惠與商業合作，爭取更多的台灣品牌曝光與行銷推廣管道。