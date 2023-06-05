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北市加碼推廣騎車安全　參加道路安駕訓練最高可拿2400元　

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導

台北市交通局表示，2023年12月8日前，持有普通重型機車駕照騎士，只要於台北市參加普通重型機車道路安駕訓練課程，交通部公路總局補助1,200元，同時台北市額外再加碼補助1,200元，替自己增加一份安全，也帶給家庭雙倍的幸福，歡迎民眾踴躍報名。

經統計，台北市交通事故資料顯示，近三年機車死傷事故平均件數2萬2,134件，約占整體事故79%，其中18-25歲年輕機車族群事故人數占比約31.2%為最多，65歲以上高齡者機車死傷人數則有逐年上升情形。

為提升機車行車安全，交通局近年持續與公路總局合作推動普通重型機車駕訓補助，今年台北市更率全國之先，搭配公路總局辦理「機車道路安駕訓練」補助計畫，符合補助資格者，公路總局補助1,200元，台北市額外再補助1,200元，期許透過補助費用，增加民眾參訓意願，提升實際騎乘經驗及應變能力。

交通局長謝銘鴻表示，機車為台灣重要交通工具之一，機車安全尤其重要，透過實際於市區道路之駕駛學習訓練，可進一步提升取得駕照民眾實際騎乘路感，培養遵守交通規則及正確駕駛習慣，並養成防禦駕駛之觀念。

交通局提醒，台北市開辦道路安駕訓練計畫為大台北駕訓班（台北市北投區大度路3段185號，02-2858-5700），歡迎有駕照的新手駕駛踴躍至駕訓班報名。

駕照 駕訓班 騎士

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