文化成年禮金6月發放 北市電影院加碼優惠搶先報

文化部成年禮金將於明（6）日開放領取，凡是年齡在18至21歲、具中華民國國籍或符合資格的外國人士每人可獲得1,200點文化幣，等值新台幣1,200元。台北市政府觀光傳播局表示，下半年國片強檔不斷，包括恐怖片續集《粽邪３：鬼門開》、導演九把刀最新愛情片《請問，還有哪裡需要加強》，以及去年獲金馬獎五項入圍的《查無此心》等，台北市各家電影院也準備了成年禮金的「國片專屬」消費優惠，邀請青年朋友們相揪看國片，用文化饗宴來慶成年。

捷運板南線影城

因應文化成年禮金，觀傳局介紹，搭乘捷運藍線可以抵達台北市10多家電影院。在信義、南港一帶，推出搭配優惠套票的影院包含「威秀影城」、「誠品電影院」及「喜樂時代影城」。例如「信義威秀影城」、「京站威秀影城」臨櫃購買330元影迷套票，或在「MUVIE CINEMAS」購買360元影迷套票，即可獲得1張電影票、一杯中杯碳酸飲料及一份小爆米花；「誠品電影院」則推出學生限定優惠270元、文化禮金專屬129元優惠套餐，內含1包布朗尼脆片及1瓶氣泡礦泉水；「喜樂時代影城」則推出330元文化幣套票，內含一張電影票、一杯中杯可樂及一份小爆米花。

觀傳局也介紹，西門町的「國賓大戲院」的330元套票含一張電影票、一杯中杯碳酸飲料及一份小爆米花；「樂聲影城」的300元套票含一張電影票、一份中爆米花及一杯中杯飲料，600元套票含兩張電影票、一份大爆米花及兩杯大杯飲料，於巨幕廳也適用；「in89豪華影城」推出一般廳600元、沙發躺椅廳700元套票，內含兩張電影票、一份中爆米花及兩杯中杯飲料；「絕色影城」的299元套票則包含一張電影票及餐點三選一。此外，「新光影城」推出399元優惠電影套票，並加贈熱門電影小禮物；「真善美劇院」則可用優惠價加購爆米花或可樂。

觀傳局說，位於松山區的「微風影城」的400元套票含一張電影票、一杯中杯飲料及一份小爆米花；中正區的「光點華山電影館」凡於週一（國定例假日除外）使用文化禮金購票，即可享會員優惠價。

捷運文湖線影城

觀傳局介紹，在捷運棕線上的「哈拉影城」推出漾青春優惠500元及600元雙人套票，500元套票內含兩張電影票、兩杯小杯飲料及一份小爆米花，600元套票則含兩張電影票、兩杯中杯飲料、兩份小爆米花。此外，「美麗華大直影城」搭配成年文化禮，不定期推出學生專屬青春套票；於「美麗新影城」購買套票可享六九折起專屬優惠；「梅花數位影院」則可用優惠價加購爆米花或可樂。

捷運松山新店線影城

觀傳局進一步介紹，捷運綠線上「秀泰影城」的350元單人套票含一張電影票、一杯小杯飲料及一份小爆米花，1,200元的四人套票含四張電影票、四杯小杯飲料和兩份大爆米花；「百老匯影城」的310元單人套票含一張電影票、一杯大杯可樂和一份中爆米花，600元雙人套票含兩張電影票、兩杯大杯可樂及一份大爆米花；「台北長春國賓影城」的300元套票含一張電影票和一杯大杯碳酸飲料。另外，於「新民生戲院」使用成年禮金購票即贈送一杯中杯可樂；於「光點台北」使用文化禮金觀賞國片，票價統一優惠為220元。