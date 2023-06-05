「淡江一型」試射順利 驗證科研火箭研製能力

淡江大學航空太空工程學系研製探空火箭「淡江一型」，今天清晨在位於屏東旭海的短期科研探空火箭發射場域試射順利，驗證團隊設計工程、科研火箭能力。

為促進台灣太空科技發展，國科會於屏東縣牡丹鄉旭海村設置「短期科研探空火箭發射場域」，今天清晨6時許順利發射由淡江大學航空太空工程學系研製的探空火箭「淡江一型」，這是繼陽明交通大學、成功大學之後的第3個學校團隊。

國家太空中心今天發布新聞稿指出，試射的科研火箭「淡江一型」為平均推力150公斤的單節式固態火箭，由淡江大學航空太空工程學系教授王怡仁帶領學生研製，火箭全長1.82公尺，最大直徑12公分，重量約34公斤。火箭採用新興的RNX推進劑（屬於硝酸鹽複合推進劑），平均推力150公斤、最大推力200公斤，燃燒時間9秒，總衝量約1萬3500牛頓‧秒，飛行高度逾4.5公里。

擔任計畫主持人的淡大航太系教授王怡仁表示，團隊過去沒有發射大型火箭的經驗，此次試射除測試火箭團隊系統整合的能力，再來就是測試通訊與遙測系統，為未來的全型火箭做準備。

淡大航太系主任蕭富元表示，根據測站回報，火箭飛行高度量測到4827公尺，與模擬射高4600公尺比較，算是相當精確，遙測資料的取得與火箭升空整個過程順暢，驗證了淡大團隊的設計與工程能力。

主要負責火箭發動機研製碩士生鮑光晟說，RNX為一新興的固體推進劑，其性質穩定、安全，因此也可驗證該推進劑具備將火箭推送至數公里高度的能力。

國科會表示，隨著全球新興太空產業發展，台灣應把握時機，整合學研界與產業界投入太空相關利基產業，將持續督導國家太空中心妥善利用此短期科研火箭發射場域，鏈結產學研界能量，提升太空科技技術層次，培育太空關鍵科技人才。