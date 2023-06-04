經濟選書／第3選擇 創造嶄新的未來

各位將在本書中認識許多人—一般人、藍領、醫生、警察、業務員、藝術家、老師、家長—以及決定除了第3選擇之外，絕不委曲自己接受任何其他結果的企業家、教育家以及政治領袖。大家將看到，有多少人戰勝了看似無法克服的衝突，為自己及其他所有人創造出嶄新的未來。

請注意，這些故事對大家的幫助或許會超乎你的想像。某一個人或組織，先前可能還是一個第3選擇的精采範例，但後來卻不幸走岔了路，反而成了一個慘烈的負面教材。

人都有弱點，而且常常無法堅守原則。深具遠見、極力追求綜效的領導人總會離開，接班人卻可能擁有完全不同的思維模式，組織的方向也可能因而徹底改變。

這些故事的目的不是要刻意檢討某些人或組織，而是要藉此來說明發揮綜效的原則與流程。

第三章「職場中的第3選擇」是要發掘出我們工作中的各種第三選擇。你將看到，當你成為一個能與人產生綜效的夥伴時，工作及事業上的成功將唾手可得。

第四章「家庭中的第3選擇」所要討論的，是如何在一個人類最重要的關係深受威脅、破碎家庭充斥的世界中，擁有一個積極正面、可以依靠、創意無限的家庭關係。

第五章「校園中的第3選擇」則是關於如何改變問題層出不窮的教育體制，努力扭轉下一代的生命，幫助他們都成為擁有第3選擇思維的人。唯有如此，未來他們才可能回過頭來，幫助我們翻轉每一個人的未來。

第六章「第3選擇與法律」討論的是如何將當今社會好興訟的文化，扭轉為一種彼此體恤、同理、綜效的文化，好將我們浪費在法庭上、彼此爭訟的精力以及寶貴資源，運用在更重要的事情上。

第七章「社會中的第3選擇」討論的是如何克服社會中的撕裂力量。也就是為犯罪、疾病、環保及貧窮等重要議題，尋找第三選擇。

第八章「全世界的第3選擇」探討的則是如何將我們自己提升至日漸惡化、不斷撕裂世界的無謂爭執之上。大家將見到一些令人敬佩的人物，他們主動扛起了「和平使者」的角色，而「和平」正是綜效的極致表現。

第九章「第3選擇的人生」談到的是「活在漸強的樂句中」。對我而言，這代表最令我興奮的綜效經驗還在等著我去發掘、我人生中最重要的貢獻還未上場。在這一章中，會觸及一些與我個人有關的問題。

人類現有高度政治化、衝突化的思維模式，至今未能解決全球所面臨的貧窮、疾病，以及受各種問題挾制的困境。「第3選擇」不只是一種「最好的策略」，它甚至應該是一種道德義務。（摘自《第3選擇》，天下文化出版）