泰山股臨會各說各話 再掀法律戰

泰山大股東景勛公司昨發布聲明指出，龍邦公司於五月三十一日以泰山公司大股東名義，主導召開股東臨時會改選泰山公司董監事，卻發生投出權數大於出席權數的弊端，這形同只有一百個人，領了一百張票，卻破天荒投出一百○五張選票的狀況，泰山大股東景勛公司提出選舉無效之訴。

但股務代理機構國票綜合證券隨即也發出聲明回應，指出公司計票系統出席股數之加總欄位當日發生部分錯誤，致當場宣布之出席股數有誤，不及更正，經當日覆核驗算後，確認本次股東臨時會之最終出席股數為四億二七六六萬六八五六股。

國票證聲明指出，然如前述，計票系統之錯誤僅涉及出席股數之加總欄位，其他部分均正確無誤，選舉結果亦以選票之精算為準，故本次股東臨時會宣布的各候選人選舉權數、董事當選結果，以及其他議案之表決權數均正確無誤，於本次股東臨時會各議案之決議結果均無影響。

國票綜合證券指出，泰山公司新聞稿指稱本次股東臨時會因出席股數有誤，有作票、灌票之情形云云，均非事實。

昨景勛公司發出聲明指出，五月三十一日股東臨時會上足足多出五千三百萬權數，有作票、灌票情形。公司必向法院提告，認為此次選舉過程有背離法令與實務操作情事，若灌票事證明確，法庭攻防時，公司派訴求選舉無效，獲法官認同機率將大幅增高，金管會、證交所及主管公司變更登記的經濟部商業司，應介入調查處理。