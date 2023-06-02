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華航高雄旅展推出 88折優惠

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
南台灣最大的高雄旅行公會國際旅展於今 (2) 日在高雄展覽館盛大舉辦，華航董事長謝世謙（中）、華航高雄分公司總經理呂若阜（右七）及華信航空總經理彭榮敏（左七）到場參與華航集團攤位開幕儀式。華航提供
南台灣最大的高雄旅行公會國際旅展於今 (2) 日在高雄展覽館盛大舉辦，華航董事長謝世謙（中）、華航高雄分公司總經理呂若阜（右七）及華信航空總經理彭榮敏（左七）到場參與華航集團攤位開幕儀式。華航提供

南台灣最大的高雄旅行公會國際旅展於今 (2) 日至 6 月 5 日在高雄展覽館盛大舉辦，華航（2610）、華信航空共同參展，華航董事長謝世謙、華信航空總經理彭榮敏並到場參與華航集團攤位開幕儀式。旅客現場購買華航機票，除享有和線上旅展相同的最多 88 折優惠外，購買北美、歐洲任一航點加碼現折 1,000 元，東南亞、東北亞、大洋洲、中國大陸、香港則可折價 500 元。

華航高雄旅展現場以「用你的姿態 漫旅世界」為主軸打造，採最新機隊 A321neo 設計，並提供豪華商務艙座椅試乘。目前高雄出發航點有曼谷、馬尼拉、東京成田、大阪、首爾仁川、上海浦東、廈門、深圳、香港等，7 月 6 日起也將獨家飛航高雄-首爾金浦航線，屆時高雄出發每周提供 50 個航班，直飛亞洲各大主要城市。

為了服務南部鄉親，華航特別派駐 2 架最新型的 A321neo 客機到高雄機場，東京成田、大阪、首爾仁川都由 A321neo 執飛。華航 A321neo客艙設計創國內航空業界三項首例，一是豪華商務艙兼具防疫與高規格隱私，配置可調式加高活動隔板，拉起即可保有完整個人空間，同時也降低與鄰座接觸機會；二是引進智慧遙控功能，全機旅客都可使用個人手機與藍牙耳機連線機上娛樂系統，無須碰觸電視螢幕即可操控享受空中影音，還可查詢電子菜單和飲料單。另外，於窄體客機的豪華商務艙內提供手機無線充電設備，也是國內首創。

在後疫情時代，防疫觀念讓搭機隱私更顯重要，客艙設計、搭機模式都有了不同改變，華航追求給旅客更好的體驗，同時也因應全球的環保潮流，「華航雲端書坊」 2022 年上線，旅客不必再觸碰到實體刊物，使用手機、平板電腦等個人智慧型裝置就能瀏覽書報雜誌，全艙等上百種刊物無限下載；華航雜誌 Dynasty 今年起也已恢復電子刊物發行，自華航雲端書坊就能下載閱覽。另 737-800 客艙也全新升級無線影音娛樂系統，透過手機等個人智慧型產品，連結機上平台免費看電影、聽音樂。

高雄旅展現場透過華航網站購買區域線機票將致贈 777 引擎地墊、A350 彩繪機酒瓶塞、運動毛巾等好禮，購買長程線機票則贈送模型機一台，數量有限送完為止。另外，拍照打卡並標註華航，以及參加每日問答活動等，也都有神祕小禮物。不想錯過精彩的購票優惠，就到高雄旅展華航攤位搶便宜、拿好康。

華航 手機

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