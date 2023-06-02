萬海舉行「廣春輪」與「善春輪」新造船命名典禮暨公益捐贈活動

萬海航運（2615）於6月2日上午在日本有明船廠舉行「WAN HAI 365廣春輪」與「WAN HAI 367善春輪」新造船命名典禮暨公益捐贈活動。

命名典禮特別邀請Pan Pacific International Holdings Corporation物流部海外物流課尾留川智弘課長和戸城史子女士，以及Eagle Shipping Japan Ltd.代表取締役社長島田寛之和夫人島田舞女士，兩組貴賓擔任命名人和擲瓶人，為兩艘新造船獻上「一帆風順，保人船貨均安，班班滿載，富無盡之商賈，引豐盈之業績，創傳世之福祉」的滿滿祝福。

萬海航運與日本聯合造船公司合作布建第3批3,055TEU 系列船共計12艘，「廣春輪」與「善春輪」為此批系列船的第一艘與第三艘，於先進的有明船廠 (ARIAKE SHIPYARD) 建造。該系列船安裝節能主機，全平衡扭曲球型舵以及螺槳前的預旋流設備，藉由安裝節能設備促進船體推進效率達到節能環保的成效。

該型船更獲頒「智能船舶」（Smart Ship Notation）認證，利用智能船舶系統與各項監控及通訊設備，全方位蒐集船舶航行與設備運作數據，盡全力強化船隊安全管理。此批新造船將於2023年6月起逐步竣工交付，有利於加速本公司船隊船齡年輕化，透過船型優化，可多元化營運船隊發展以及為客戶打造安全與高效率的貨櫃運輸服務。

萬海航運積極推動社會公益活動，除了舉行新造船命名典禮，並捐贈日常物資給日本的兩間社福機構-藤崎台童園與社會福祉法人広島修道院，期盼可以幫助在地弱勢群體，因為萬海，世界很近！