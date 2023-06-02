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國籍航空第1季營運出爐！長榮航登獲利王

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
星宇航空今年第1季稅後淨利1.26億餘元，為四家專營國際航線的航空公司中獲利金額最少的業者，目前累積虧損尚有120.78億元。記者楊文琪/攝影
星宇航空今年第1季稅後淨利1.26億餘元，為四家專營國際航線的航空公司中獲利金額最少的業者，目前累積虧損尚有120.78億元。記者楊文琪/攝影

交通部民航局今（2）日公布國籍航空第1季營運狀況，受惠於國境開放，有春節、228連續假期的國人出國旅遊潮，包括長榮航空（2618）等四家專營國際航線的航空公司都呈現獲利狀況，其中長榮獲利近45億元，為國籍航空獲利王，星宇航空（2646）獲利1.2億餘元，為四家國籍航空獲利最少的業者。

據民航局統計指出，長榮航空第1季營收有415.85億餘元，稅後淨利達44.98億餘元，為七家國籍航空獲利能力最強的公司；華航（2610）第1季營收為379.54億餘元，稅後淨利13.05億餘元，位居第二。

國內唯一一家低成本航空台灣虎航（6757），在走過疫情陰霾，以及日本航線陸續復航和持續增班下，第1季營收達25.86億元，稅後淨利有4.28億餘元；疫情期間未中斷新機和人力引進的星宇航空，在度過疫情的衝擊後，今年第1季稅後淨利有1.26億餘元，為四家專營國際航線的航空公司中獲利金額最少的業者，目前累積虧損尚有120.78億元。

以經營國內航線為主的立榮航空，第1季營收為13.08億元，稅後淨利1,434萬元；正在汰換機隊的華信航空，第1季營收12.85億元，稅後虧損165.1萬元。而專營偏遠離島航線的德安航空，稅後虧損1,010.9萬元。

今年第1季長榮航空等四家專營國際航線的航空公司都呈現獲利狀況，其中長榮獲利近45億元，為國籍航空獲利王。長榮航空提供
今年第1季長榮航空等四家專營國際航線的航空公司都呈現獲利狀況，其中長榮獲利近45億元，為國籍航空獲利王。長榮航空提供

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