國籍航空第1季營運出爐！長榮航登獲利王
交通部民航局今（2）日公布國籍航空第1季營運狀況，受惠於國境開放，有春節、228連續假期的國人出國旅遊潮，包括長榮航空（2618）等四家專營國際航線的航空公司都呈現獲利狀況，其中長榮獲利近45億元，為國籍航空獲利王，星宇航空（2646）獲利1.2億餘元，為四家國籍航空獲利最少的業者。
據民航局統計指出，長榮航空第1季營收有415.85億餘元，稅後淨利達44.98億餘元，為七家國籍航空獲利能力最強的公司；華航（2610）第1季營收為379.54億餘元，稅後淨利13.05億餘元，位居第二。
國內唯一一家低成本航空台灣虎航（6757），在走過疫情陰霾，以及日本航線陸續復航和持續增班下，第1季營收達25.86億元，稅後淨利有4.28億餘元；疫情期間未中斷新機和人力引進的星宇航空，在度過疫情的衝擊後，今年第1季稅後淨利有1.26億餘元，為四家專營國際航線的航空公司中獲利金額最少的業者，目前累積虧損尚有120.78億元。
以經營國內航線為主的立榮航空，第1季營收為13.08億元，稅後淨利1,434萬元；正在汰換機隊的華信航空，第1季營收12.85億元，稅後虧損165.1萬元。而專營偏遠離島航線的德安航空，稅後虧損1,010.9萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言