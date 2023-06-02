南台灣規模最大！2023高雄國際旅展今登場

南台灣規模最大的2023高雄市旅行公會國際旅展，今（2）日起至5日連4天在高雄展覽館登場，匯集海內外機構、公私部門450多個攤位參展，看好疫後國外渡假及暑假旅遊旺季商機，現場紛紛祭出最夯行程、最殺優惠，吸引民眾搶便宜、拿好康。

此次旅展公會邀請到交通部王國材部長、高雄市陳其邁市長、交通部觀光局長張錫聰、外交部領事事務局長何震寰、中華航空（2610）董事長謝世謙、長榮航空（2618）總經理張嘉明、虎航董事長陳漢銘、高鐵（2633）董事長江耀宗，以及日本、韓國、泰國、菲律賓、馬來西亞等觀光局代表等蒞臨。

高雄旅行公會理事長蔡宗佑表示，搶攻暑假疫後復甦商機，旅行社、飯店 業蓄勢待發紛紛祭出優惠活動，業者高昂士氣讓低迷許久的業績出現曙光，以迎接解禁後的第一個暑假消費熱潮。

蔡宗佑指出，由於國人壓抑已久的買氣與報復性採購旅遊行程，會在旅展上大爆發，參展業者現場莫不殺很大的搶客，國內各縣市參展單位更大力推銷優質旅遊景點，飯店溫泉渡假五星酒店推出誘人低折扣的住宿券及餐券等你來「搶市」，現場30家旅行社提供國內超優惠的旅遊產品及經典遊程，有澎湖、金門、馬祖、等離島等行程有超多優惠。

蔡宗佑說，今年旅展最大亮點，有文化部、交通部觀光局(茂林．雲嘉南．西拉雅．大鵬灣．阿里山．東海岸等國家風景區)、南投縣政府、金門縣政府、高雄市政府、宜蘭縣政府、花蓮縣政府、連江縣政府、高雄市政府農業局、另有墾丁福華、華山觀止、桃禧飯店集團、浮雲客棧、理想大地、大板根、名人堂花園飯店、明琴清境、21國際渡假村、中冠礁溪、義大天悅飯店、世奇商旅等多個國內景區飯店設攤。

此外，為了打造這場難得的旅遊盛會，現場也匯集各國觀光局和台灣各地最新的吃喝玩樂資訊，各參展單位傾盡全力拚觀光，觀光業者推出眾多好康，包括飯店住宿券3.3折起、人氣餐券3折起， 各縣市政府也卯足全力推廣在地特色，行銷優質秘境之旅，走進展場就能環島台灣、看遍全球，歡迎大家一起進展場為觀光人加油打氣，以實際的行動力挺觀光。

蔡宗佑強調，這次旅展吸引來自日本、大陸海旅會、韓國、泰國、菲律賓、馬來西亞等國家旅遊單位來台行銷觀光，其中，日本更是大陣仗匯集13縣市公私部門來台搶客。

活動現場還設有伴手禮區，提供民眾採購好去處，另凡購票入場民眾就有機會抽中國際及國內機票、星級酒店住宿券、餐券等好禮，另外加碼於旅展全館當日消費滿6,000元(含)，就有機會抽中CENTURION百夫長萬元行李箱。