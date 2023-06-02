就是不認輸 泰山公司派提出假處分禁止新董事行使職權

龍邦日前召集泰山股東臨時會，改選董事，拿下4董1獨董，公司派僅拿下2董1獨，經營權易主，但公司派拒絕認輸，今公告提出假處分聲請，禁止新任董事劉偉龍等9人行使董事及獨立董事之職權。

泰山股臨會5月31舉行，代表龍邦的劉偉龍、韓泰生、劉煌基、楊文慶，以及公司派詹家提名的陳諾樺、王添盛當選董事，龍邦提名蕭勝賢、公司派提名的黃慧萍，以及陳威宇當選獨董。劉偉龍表示，將在法定時間15天內開第一次董事會，選出新任董事長。

泰山表示，已經向智慧財產及商業法院提出聲請，主張市場派股東龍邦公司未遵守法定併購程序，造成選舉無效，應該禁止當選的董監事行使職務，經營權誰屬，持續爭議，待法院判決後，才能有答案。

泰山強調，企業併購法第27條規定，企業因併購公開發行公司而取得10%股權後，應立即向主管機關申報，否則超過部分無表決權。這次龍邦公司爭奪泰山經營權時，從來沒有向主管機關申報要併購，併購程序有顯然違法，董事改選投票過程中，有大量無表決權股份參與表決，造成選舉無效，當選董事不得行使職權。