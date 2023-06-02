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長榮獲全球最佳航空第8名

聯合報／ 記者周彥妤／台北報導
國際航空專業評鑑網站AirlineRatings.com五月卅一日公布最佳航空公司大獎評選結果，長榮航空榮獲今年全球廿五大最佳航空公司第八名殊榮。圖／長榮航空提供
國際航空專業評鑑網站AirlineRatings.com五月卅一日公布最佳航空公司大獎評選結果，長榮航空榮獲今年全球廿五大最佳航空公司第八名殊榮。圖／長榮航空提供

國際航空專業評鑑網站AirlineRatings.com五月卅一日公布最佳航空公司大獎評選結果，長榮航空榮獲二○二三年全球廿五大最佳航空公司第八名殊榮，並獲得七顆星的評價，也是台灣唯一入榜航空公司。

長榮航空總經理孫嘉明表示，很高興同仁的努力受全球旅客肯定，疫情期間不斷精進各項服務，包括推出EVA e-Library，提供數位化報刊雜誌、推行自動報到等服務。各國疫情解封後，有序恢復航班和機上服務，持續與米其林餐廳主廚、冠軍咖啡師合作，讓機上餐飲更豐富多元，並同時擴及更多航線。

長榮航空指出，今年長榮航空陸續獲AirlineRatings.com評選全球廿大最安全航空公司第九名，以及SKYTRAX給予五星級航空最高認證，隨著疫後全球旅客搭機需求回溫，將秉持用心、真心、全心服務宣言，提供每位旅客安全高標準及服務高品質的美好旅程。

AirlineRatings.com以其七顆星評選系統，由專業團隊每年評比全球超過三六○家航空公司，除了分析頭等艙、商務艙、豪華經濟艙及經濟艙各艙等的舒適度、創新作法及服務價值，更比較飛航安全、機隊年齡、營運績效等影響長期競爭力的重要因素，並參考旅客評價，進而遴選出二○二三年推薦搭乘的全球廿五大最佳航空公司，這些航空公司皆須獲七顆星的最高飛安評價。

長榮航空 疫情

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