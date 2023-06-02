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泰山若調股利 16日中午前須公告
老牌食品廠泰山經營權變天，龍邦在取得泰山過半董事席次後，可能調整每股配發四元現金股息。金管會證期局副局長張子敏昨天說，泰山公司目前尚未發布重大訊息，已請證交所注意後續是否要變更股利發放等相關動向。他也提醒公司除了要注意公告期限，也必須注意投資人權益保護問題。
張子敏說，股利分配須經過董事會通過、股東會再追認，泰山五月五日重訊公告董事會通過、配發四元現金股息，尚未開股東會追認。
張子敏表示，龍邦入主泰山後，若要調整現金股利，須透過董事會決議，證期局也要求須評估對投資人及市場影響，同時須注意法令「停止過戶日」規定，須在停過日之前十二個營業日公告。因停過日訂在七月六日，若龍邦要變更原本配發四元現金股利的決策，六月十六日中午之前將是公告期限。
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