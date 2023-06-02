工研院臺灣樣貌調查…展望2035 首重科技防災

因應下世代產業挑戰，工研院昨天公布「二○三五臺灣樣貌調查結果」，民眾票選二○三五年台灣三大期待情境，依序為「防災無死角」、「打敗疾病」、「照護很EASY」，顯見台灣民眾對科技防災、健康防禦與照護的重視。

工研院院長劉文雄表示，今年是工研院成立五十周年，五十年來工研院在產業轉型發展的轉捩點，都扮演重要角色與貢獻，而工研院的下一個五十年也將持續以市場為導向，幫助產業從技術創新走向價值創新。

展望二○三五年，工研院協理蘇孟宗指出，氣候變遷引發的風險事件層出不窮，催化出人工智慧、無人載具等創新科技發展應用，也推動全球淨零排放浪潮，在超高齡社會來臨及新冠疫情的威脅下，智慧健康也成為全球關注焦點。

蘇孟宗表示，數位原生世代逐漸成為社會中堅分子，預計百分之卅的人每天將花費一小時在虛實整合的世界，進行工作、購物、教育、社交和娛樂，將是嶄新的勞動力、新經濟及新群聚型態，台灣產業未來如何跨域共創價值，將是一大挑戰。

民眾對未來社會的期待，也將引領台灣走向下一哩路，工研院因此進行大規模調查。工研院產業科技國際策略發展所所長林昭憲指出，民眾最期待二○三五年台灣能做到「防災無死角」，民眾認為利用科技提升防災及應變能力、打造無死角的韌性社會是首要課題；「打敗疾病」、「照護很EASY」則反映出民眾對「健康至上，期望不拖累家人」的心態，藉由健康管理和先進的醫療技術，迎接高齡化社會。