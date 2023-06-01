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傳產員工曝3年薪水+獎金算式「領了171個月」 賺了快1千萬

聯合新聞網／ 綜合報導
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

勞動部昨（31）日公布2022年7月「職類別薪資調查」統計，排除主管及監督人員，最高月薪工作前5名皆非科技業，第4名則是船舶監管人員。同時，一名傳產員工匿名透露，他工作3年算了算「賺了快1千萬」。

該員工在Dcard匿名發文指出，公司發放年中獎金昨天入袋，他從2020年年中開始算，至今剛好滿3年，「領了10+4+40+10+60+11=135個月，這3年工作36個月，等於領了171個月的薪水」。他寫道，獎金是以底薪計算，除了新人，其他都是5萬元以上，「我這樣算了算3年賺了快1千萬」。

「雖然不比科技業但絕對不錯了，盛世將在今天劃下句點」，他雖未直接報出在職公司名稱，但網友紛紛推測就是長榮海運，因他提及「別叫我貼薪資單（懂的就懂），上次有人貼被公司抓到記過」，還特別留了線索關鍵字「我愛綠綠」。

網友們讚嘆，「大航海時代的得利者，已羨慕，恭喜你們找到One Piece」、「身為海運系統的其他公司，只能覺得羨慕」、「我是綠綠修飛機的，羨慕你們」，但也有人眼紅，「做人低調一點啦！沒有那些船員在前線拚命哪換的你們這些獎金」。

貨櫃雙雄員工分紅昨日皆出爐，長榮海運員工再度被錢砸醒，每位員工推估平均可領到約12個月的「年中獎金」；至於陽明海運，是目前貨櫃三雄員工分紅提列最高的公司，陽明員工分紅則多達30個月。

Dcard 薪水 長榮海運

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