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瑩碩中國藥證到手 搶攻精神科用藥1億元人民幣商機

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

專業藥物傳輸技術開發商瑩碩生技（6677）今（1）日公告，與中國合作夥伴共同開發的精神科藥物-鹽酸米那普侖膠囊25mg及50mg，已取得中國國家藥品監督管理局（NMPA）正式核發藥品註冊證書，其中50mg更是首家取得藥品註冊證的藥企，也為瑩碩拿下首張中國藥證。

瑩碩總經理顏麟權表示，鹽酸米那普侖膠囊為治療成人憂鬱症的精神科用藥，先前中國市場僅核發一張25mg劑量的藥品註冊證，一年銷售額約人民幣1億元，但該競品近年供應量持續減少，無法滿足市場需求，致使藥品出現短缺，如今瑩碩與合作夥伴共同開發的鹽酸米那普侖膠囊獲准上市，在當地醫保支持下，可望獲醫療機構的優先採購，預料將有效填補供給缺口。

此外，瑩碩這次也同時取得該成分目前唯一的50mg的藥品註冊證，而國際上大多都是以50mg為主要使用劑量，因此，公司也相當看好50mg未來的銷售狀況。

瑩碩的中國合作夥伴為一家新三板上市公司，以精神疾病藥品的代理與銷售為主，行銷通路遍布中國31個省、市、自治區逾5,000多家各型醫院。

瑩碩表示，鹽酸米那普侖膠囊上市後，將由瑩碩負責生產製造、中國合作夥伴負責銷售，透過合作夥伴在精神科領域具規模化的行銷通路，可望快速提升鹽酸米那普侖膠囊的滲透率，為瑩碩的整體營收帶來正面貢獻。

憂鬱症

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