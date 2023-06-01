瑩碩中國藥證到手 搶攻精神科用藥1億元人民幣商機
專業藥物傳輸技術開發商瑩碩生技（6677）今（1）日公告，與中國合作夥伴共同開發的精神科藥物-鹽酸米那普侖膠囊25mg及50mg，已取得中國國家藥品監督管理局（NMPA）正式核發藥品註冊證書，其中50mg更是首家取得藥品註冊證的藥企，也為瑩碩拿下首張中國藥證。
瑩碩總經理顏麟權表示，鹽酸米那普侖膠囊為治療成人憂鬱症的精神科用藥，先前中國市場僅核發一張25mg劑量的藥品註冊證，一年銷售額約人民幣1億元，但該競品近年供應量持續減少，無法滿足市場需求，致使藥品出現短缺，如今瑩碩與合作夥伴共同開發的鹽酸米那普侖膠囊獲准上市，在當地醫保支持下，可望獲醫療機構的優先採購，預料將有效填補供給缺口。
此外，瑩碩這次也同時取得該成分目前唯一的50mg的藥品註冊證，而國際上大多都是以50mg為主要使用劑量，因此，公司也相當看好50mg未來的銷售狀況。
瑩碩的中國合作夥伴為一家新三板上市公司，以精神疾病藥品的代理與銷售為主，行銷通路遍布中國31個省、市、自治區逾5,000多家各型醫院。
瑩碩表示，鹽酸米那普侖膠囊上市後，將由瑩碩負責生產製造、中國合作夥伴負責銷售，透過合作夥伴在精神科領域具規模化的行銷通路，可望快速提升鹽酸米那普侖膠囊的滲透率，為瑩碩的整體營收帶來正面貢獻。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言