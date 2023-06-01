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「國際母嬰產業發展協會」正式成立 開啟全球整合重要里程碑

聯合新聞網／ 台北訊
國際母嬰產業發展協會戴朝榮理事長（左）、阿默蛋糕周正訓董事長（右）擔任協會顧問。國際母嬰產業發展協會/提供
國際母嬰產業發展協會戴朝榮理事長（左）、阿默蛋糕周正訓董事長（右）擔任協會顧問。國際母嬰產業發展協會/提供

少子化是全球近年來共同面臨的問題，亦是全球關注的國際議題。根據2023年的最新報導，台灣2022年生育率是全球倒數第一，創下新低來到了13.8萬人；有鑑於此，母嬰產業的整合尤為重要，泰昇集團戴朝榮董事長號召邀請產官學界及產業經營者共同成立了「國際母嬰產業發展協會」IMDA(International Maternal & Child DevelopmentAssociation)，致力於促進母嬰產業的健康發展、成為華人母嬰產業具影響力及公信力的國際組織，為台灣在華人地區母嬰產業指標性意義，注入了全新價值。

在「國際母嬰產業發展協會」成立大會上，戴董事長致詞表示：「協會將著重於母嬰健康議題，推動相關研究與創新並永續發展，透過協會平台將能夠加強全球母嬰產業的鏈接；協會資源的整合、明確的商業架構提供會員透過平台，以專業培訓與交流活動等方式擴展合作。」而針對消費者方面，亦將致力於保護消費者權益，推廣優質產品和服務，幫消費者做最安心的把關。

（左起）台灣胎兒醫學振興會張東曜醫師、馬階醫院婦產部陳持平醫師、國際母嬰產業發展協會戴朝榮理事長、Mamiguide母嬰坐月子平台李國寧執行長，共同出席搶救台灣胎兒盛會。國際母嬰產業發展協會/提供
（左起）台灣胎兒醫學振興會張東曜醫師、馬階醫院婦產部陳持平醫師、國際母嬰產業發展協會戴朝榮理事長、Mamiguide母嬰坐月子平台李國寧執行長，共同出席搶救台灣胎兒盛會。國際母嬰產業發展協會/提供

全台最大月子中心平台MamiGuide幕後的推手

「國際母嬰產業發展協會」創會執行長Gary李國寧，同時也是協會成立幕後推手--全台最大月子中心平台MamiGuide創辦人，他表示：「台灣母嬰產業擁有非常優良的醫療照護品質、產品跟服務。但由於市場相對較小，如果沒有將產品或服務輸出國際，許多母嬰產業經營者都將面臨更嚴峻的市場挑戰。經由協會的成立，讓協會會員透過這個平台，增加同業間交流學習機會，會員也能藉由服務、聯誼、做公益的過程找到更多的新價值。」

「國際母嬰產業發展協會」以四大宗旨來串連提昇及規範母嬰產業，包括：第一「搭建國際母嬰產業交流平台」串連合作與資源共享、發掘新商機；其二是「提升產業標準和規範」，促進產品與服務質量提升、確保母嬰健康和安全；第三為「推廣媽媽嬰兒健康知識」，增進大眾對嬰童健康的認識和了解；最後則是「聲援母嬰權利」，透過維護、協助與推動母嬰健康管理和相關法令，以保障母嬰權益、進而帶動生育率。

產．官．醫學等現身支持，匯聚力量走出台灣。國際母嬰產業發展協會/提供
產．官．醫學等現身支持，匯聚力量走出台灣。國際母嬰產業發展協會/提供

產業指標金孕獎 國際交流菁英論壇

而在今年12月14日，協會將主辦「2023金孕獎暨國際母嬰產業交流論壇」，以「醫療奉獻獎」表揚在母嬰產業奉獻的醫護人員；並透過網路投票及專家評選，嚴選台灣優質母嬰品牌與服務進行頒獎，讓新手爸媽在選擇上更省心。此外，「國際母嬰產業交流論壇」則邀請香港、新加坡、馬來西亞、越南、泰國、中國等國家產業菁英，一同出席交流，為台灣的產業業者尋找更多藍海商機。不僅如此，協會更是邁向公益，支持陳持平副院長及張東曜醫師的「拯救胎兒計畫」，幫助更多家庭提供胎兒診斷、後續諮詢、轉診及治療；艾爾發智能企業也贊助了孩童天賦多元評測服務，與協會攜手關注弱勢家庭孩童教育發展。「國際母嬰產業發展協會」廣邀各界及專業顧問投入，期許能夠帶領母嬰產業立足台灣邁向國際，創造母嬰商機新高峰。

少子化

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