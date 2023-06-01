台灣中油歡度77周年 宣示齊心打造氫淨家園

台灣中油公司今天舉辦「77齊心 打造氫淨家園」77周年慶祝大會，董事長李順欽宣示在既有ESG的基礎上，進一步連結淨零轉型策略，朝永續之路邁進，並喊出「齊心永續台灣，啟動氫淨中油」，讓台灣中油成為受人尊敬、值得信賴、永續發展的企業。活動現場邀請台灣中油獎助的開南大學棒球隊以毛利人戰舞出場，吸引眾人目光，開南大學競技啦啦隊及國立苗栗特殊教育學校啦啦隊接續熱情表演，活力四射、動感十足，共同歡度77周年生日。

適逢疫情解封，台灣中油邀請各界重聚在台北中油大樓1樓大廳，一起祝福台灣中油生日快樂。李順欽致詞時表示，今年周年慶的活動充滿活力，他期許員工們在疫後重啟淬礪奮發的進取精神，以無比的熱情為企業永續而努力。他說，台灣中油致力追求ESG（環境永續、社會共融、公司治理）三贏，實踐聯合國SDGs不斷的努力，已有豐碩的成果，未來將以台灣永續的新動能自許，以引領「淨零綠生活」的先行者自居，逐步累積技術研發帶動公司轉型的能量，並結合各方的力量，讓減碳、展綠、儲能各計畫的執行能有進一步的成果，持續朝向低碳、零碳營運模式邁進。

台灣中油總經理方振仁則說，台灣中油將持續透過各項管理措施、教育訓練和宣導等作為，精進並強化落實工安、環安、資安與廉安等四安工作；而台灣中油身為國營事業，持續配合政府穩定物價政策，實施油氣價格凍緩漲措施，截至4月底稅前虧損達318.09億元，未來將與政府持續協商，並與民眾溝通宣導正確的能源使用概念，尋求政策任務與營業利益的平衡，期望能逐步回收合理利潤，強化經營體質，進一步落實李董事長提出「優油、減碳、潔能」三大營運方針轉型，為台灣中油的健全永續鋪路。

會中特別表揚竹銘奬、111年一級績優責任中心、石油事業英才獎、推行工安環保優良人員和台灣中油百萬CC熱情公益捐血績優單位等，感謝得獎單位及員工對公司的付出和努力。

此外，台灣中油長期以來透過社區教育、藝文活動、體育推廣、協助盛產農產品銷售、加油站雇用慢飛天使等實際行動關懷與回饋社會，此次參與週年慶演出的開南大學棒球隊即是台灣中油獎助的運動菁英團隊，由知名棒球國手郭李建夫擔任總教練，他特別上台贈送簽名球予董事長李順欽，表達對台灣中油的感謝，同時和來賓共同參與「77生日快樂」儀式，祝賀台灣中油生日快樂。

會中另一個表演團體是國立苗栗特殊教育學校，也是台灣中油獎助支持的學校，是由身障學生組成的啦啦隊，今年4月代表台灣參加在美國舉行的2023年世界啦啦隊錦標賽榮獲銀牌，他們精彩的表演贏得熱烈的掌聲鼓勵。台灣中油表示，未來仍將秉持「取之於社會、用之於社會」精神，致力於促進體育運動、協助地方發展，持續陪伴身心障礙的孩子們創造更多令人驚豔的人生篇章。