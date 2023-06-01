深化國際研發能量 國科會與日量子電腦專家談合作

量子電腦掀熱潮，國科會今天表示，主委吳政忠日前接見日本相關領域重要學者，交流台灣量子科技發展，並洽談未來合作規劃，台灣在半導體等方面具領先地位，後續也會與歐洲深化合作，槓桿國際研發能量。

因應未來量子世代的變革，量子科技發展已列為國科會8大前瞻科研平台之一；國科會表示，目前藉跨部會合作，結合產學研不同領域人才與團隊，希望以台灣最具優勢的產業能量，槓桿國際資源，打造最適合台灣發展的路線。

國科會今天透過新聞稿表示，吳政忠5月29日與31日接見數位日本重量級學者，包含量子電腦領域專家蔡兆申與中村泰信（Nakamura Yasunobu），以及諾貝爾物理學獎得主暨日本重力波探測專家梶田隆章（Takaaki Kajita）。

國科會指出，蔡兆申與中村泰信來台訪問，主要目的是為讓日方了解台灣量子科技的進展，及進一步洽談與規劃未來的合作。

國科會表示，蔡兆申是於台灣出生、在美國受教育的華裔物理學家，目前為東京理科大學教授和日本理化學研究所（Riken）緊急物質科學中心（CEMS）超導量子模擬研究團隊的組長。

國科會指出，蔡兆申是超導量子電腦發展的先驅，在基礎凝聚態物理學和技術應用方面，有極大貢獻。

國科會表示，中村泰信目前在Riken擔任量子電腦研究中心的主任，在日本順利開發、啟動第一台自製的64位元超導「量子電腦」，並通過網上雲服務開放使用。

梶田隆章是2015年諾貝爾物理學獎得主，目前擔任日本重力波探測器KAGRA計畫總主持人，也是現任日本學術會議（Science Council of Japan）會長；這次應邀來台參與KAGRA International Workshop （KIW）國際會議，以日本重力波探測器為主軸，探討下個階段重力波探測器升級與資料分析的各個面向。

國科會指出，台灣科學團隊在國科會長期支持下，參與日本重力波探測器KAGRA計畫，扮演關鍵角色；目前，台灣有超過70位KAGRA合作者，是僅次於日本之外、第2大的研究團隊。

國科會表示，台灣科學團隊分別在高功率雷射儀器研發、量子噪音偵測、資料分析、多信使天文學與教育推廣上做出重大貢獻，是台日科技合作的成功典範。

國科會指出，台灣在半導體製程、精密製造等各方面皆具國際領先地位，結合大量優質的基礎研發人才，無論是發展產業前瞻的量子科技技術，或者是發展基礎研究重要的重力波探測器—「愛因斯坦望遠鏡（ET）、LISA 太空站探測器、宇宙探險者（CE）」，其量子噪音偵測所需要的硬體設計製造、低溫實驗環境及巨量資料分析的軟體開發等，都極具優勢。

國科會說，量子科技目前除已與日本緊密開始洽談國際合作，也陸續與歐洲國家接觸並深化合作，未來預期將會以台灣自身的技術和科技優勢，槓桿國際研發能量。

國科會受邀參與目前正在籌劃中的全球重力波支助機構聯盟（Gravitational Wave AgenciesCorrespondents，GWAC），成員包含美、英、法、德等歐美諸多科技領先國家。