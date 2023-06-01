睽違三年 夏季競賽重回車市

歷經三年的疫情與缺車嚴重，被車廠視為年度大事的夏季競賽停辦三年之後，今年終於回歸。龍頭車廠和泰車搶攻暑假市場，本月起各車款祭出高額零利率，Corolla Cross汽車版再加碼送Dysono 吹風機，再加上對業務代表的競賽獎勵，預期今年的夏季競賽將較以往都更熱。

今年的車市從年初旺到5月，持續突破多年的同期新高紀錄。除了需求強勁之外，之前嚴重短缺的供車問題也逐漸獲得緩解。在此之前，傳統夏季競賽從6月到農曆7月之前的促銷旺季，因為車輛供應問題，供不應求，舉辦夏季競賽意義不大，因而停辦了三年。

和泰車今年的供應量逐漸恢復，雖然還是有部分車款供應不足，但和泰車已經等不及舉辦夏季競賽。畢竟對於業務代表而言，衝一波有獎金可拿，還有出國可玩，停辦三年早已按捺不住，預期今年的夏季競賽將較以往更加積極。

和泰車就指出，今年的獎勵旅遊地點像是荷蘭、北海道都是很熱門的路線，其中荷蘭更是首次前往。只是今年的機票又貴又難訂，預算加碼之外，要訂到這麼多機位，更是讓大家頭痛 萬分，但夏季競賽的獎勵旅遊已經三年沒辦，這次一定要滿足這些業代們的期待。