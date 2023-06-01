低總價負面效應浮現 「小三打贏正宮」躍銷售主流

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，2023年5月分數43分，分數較4月（47.6分）減少4.6分，對應燈號維持綠燈。風向球六大構成項目呈現「一升、二平、三降」，其中新成屋戶數分數上升，待售建案個數、議價率分數持平，預售屋推案量、來客組數、成交組數分數下滑。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，5月風向球分數下滑有三個原因，一是新建案拉長潛銷期、延後公開時間，二是北市建案價格太硬民眾啃不動，三是線上建案小單位戶型先售完，剩總價稍高的中大坪數單位可售，建案銷售速度放緩。

不過成采錡分析，過去民眾購屋較喜愛格局方正的二房、三房產品，但因房價未明顯鬆動下，低總價的小2、3房格局躍居銷售主流；以今年前五月新建案新增供給近2,000戶來看，約五成屬坪數分別小於20、30坪的小2、3房格局，在此類產品銷售較好、躍居成買氣主流之下，消費者對房型認知也逐步改變，如在二重地區總價約1,500萬可買到三房等，導致主要規劃正二房、三房格局的建案銷況卡關，形成另類的「小三打贏正宮」的房市奇觀。

成采錡指出，5月北台灣預售屋推案量約500億元，北台灣單一案量逾15億元以上的指標案，為台北市-中山『新潤朗格』、中正『日健邸』，及新北市-板橋『新濠一滙』、新店『大廣豊仁』、土城『美德市』、三重『萊茵水花園』、林口『森聯上上謙-森治』等案。

5月完工釋出的新成屋戶數約3百戶，單一案量逾15億元以上的指標新案為桃園市-桃園區『福容佳麗堡』。

至於5月線上待售的住宅建案數量，維持在1,200個左右，議價率則約10.8%，與上月差異不大。

再看北台灣房市人氣和買氣，風向球追蹤的指標案5月平均每周來客組數約23組，較4月32.8組減少9.8組，月減29.9%。5月住展風向球追蹤的指標建案平均每周成交組數約2.6戶，較4月3.1戶減少約0.5戶，月減16.1%。