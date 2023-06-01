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中鋼股東紀念品「傘Ｑ」與6年前紀念傘比一比 差別曝光

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
中鋼股東會紀念品今年推出晴雨兩用皆宜「傘Ｑ」(左)股民發現傘Ｑ與6年前紀念傘（右〉）相似，連顏色都相近，差別在傘Ｑ變小實用，美觀實用進化。記者魯永明／攝影
中鋼股東會紀念品今年推出晴雨兩用皆宜「傘Ｑ」(左)股民發現傘Ｑ與6年前紀念傘（右〉）相似，連顏色都相近，差別在傘Ｑ變小實用，美觀實用進化。記者魯永明／攝影

上市公司股東會陸續登場，擁有百萬股民的中鋼，每年股東會紀念品都備受期待，今年推出晴雨兩用皆宜「傘Ｑ」受讚賞，嘉義市大批股東到民間徵求處及領取地點排隊領取，股民發現傘Ｑ與6年前紀念傘相似，連顏色都相近，差別在傘Ｑ變小，美觀實用進化。

陳姓股東說，6年前2007年送的紀念雨傘，顏色蒂芬妮綠，半自動傘，自動打開，手動收起，長度含手柄約40公分，傘骨採用中鋼線材，堅固耐用！傘布圖案是可愛的貓熊，有人在購物網站以300多元出售。

今年股東會紀念品「傘Ｑ」（諧音Thank you），兼具中鋼品質、在地永續、實用設計及「花現幸福」等4大特點，，傘骨採中鋼生產的優質線材及冷軋鋼，並搭配玻璃纖維，承載天候考驗，抗風耐雨，展現「韌性中鋼」特質。長度含手柄只有29公分，較6年前紀念傘少11公分，可自動三折開合、方便攜帶，勝過6年前紀念傘。

傘布及傘骨原料均採MIT台灣在地低碳製程生產的產品，水藍色「傘Q」可自動三折開合、方便攜帶，傘面具防潑水及抗UV功能，晴雨兩用皆宜。表面採柔和色調輔以簡約線條，勾勒中鋼集團總部大樓，高雄市前鎮河畔由中鋼所認養、花語意涵感恩與幸福風鈴花，傳遞中鋼不忘初心「Our Quality, Your Better Life」經營理念。

中鋼近6年紀念品：2017年送黑熊雨傘、2018年肥皂鐵盒、2019年儲卡鋁盒、2020年鯨彩都繪抗菌鋼杯，2021「熊愛台灣」螺絲起子工具組，2022年抗菌餐具「精緻鈦ONE戶外型環保餐具」，每年都掀起話題。

中鋼股東會紀念品今年推出晴雨兩用皆宜「傘Ｑ」(左)股民發現傘Ｑ與6年前紀念傘（右〉）相似，連顏色都相近，差別在傘Ｑ變小實用，美觀實用進化。記者魯永明／攝影
中鋼股東會紀念品今年推出晴雨兩用皆宜「傘Ｑ」(左)股民發現傘Ｑ與6年前紀念傘（右〉）相似，連顏色都相近，差別在傘Ｑ變小實用，美觀實用進化。記者魯永明／攝影
中鋼股東會紀念品今年推出晴雨兩用皆宜「傘Ｑ」(左)股民發現傘Ｑ與6年前紀念傘（右〉）相似，實用進化。記者魯永明／攝影
中鋼股東會紀念品今年推出晴雨兩用皆宜「傘Ｑ」(左)股民發現傘Ｑ與6年前紀念傘（右〉）相似，實用進化。記者魯永明／攝影
中鋼股東會紀念品今年推出晴雨兩用皆宜「傘Ｑ」(左)股民發現傘Ｑ與6年前紀念傘（右〉）相似，連顏色都相近，差別在傘Ｑ變小實用，美觀進化。記者魯永明／攝影
中鋼股東會紀念品今年推出晴雨兩用皆宜「傘Ｑ」(左)股民發現傘Ｑ與6年前紀念傘（右〉）相似，連顏色都相近，差別在傘Ｑ變小實用，美觀進化。記者魯永明／攝影

股東會紀念品 中鋼

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