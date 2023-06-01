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政經私房話／孫明德為內需抱屈 「別只看老大」

聯合報／ 記者陳素玲

台灣今年經濟遇逆風，與前兩年表現截然相反，關鍵是今年出口嚴重衰退，也讓「保二」成熱門話題，台經院景氣預測中心主任孫明德近來為內需大抱不平，他以一家之中有三個小孩巧喻目前景氣動態，要大家別只看老大（台積電），也要關注老二、老三，「經濟情勢沒那麼糟，只是遇到亂流」。

孫明德說，今年雖然第一季經濟成長率是負百分之三，但是無薪假人數比二○二一年少了四萬人，餐廳旅館都訂不到位，標準的內溫外冷，國人卻只看到出口不好，每天在乎能否保二。

他舉例，這很像一家裡面有三個小孩，老大是台積電，老二可能是中鋼，老三是服務業，平常只要老大很好，全家就歡聲雷動，但是有時老二、老三也表現不錯，就當沒看到。「不要只問老大生意好不好，多看看老二、老三生意其實是不錯的」。

台積電 景氣 中鋼

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