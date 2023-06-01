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新聞幕後／終局之戰 詹家堂兄弟扳回一城

聯合報／ 本報記者何醒邦
泰山。圖／聯合報系資料照片
泰山。圖／聯合報系資料照片

泰山經營權之爭昨天進入「終局之戰」，市場派龍邦與公司派一決高下，龍邦挾股權優勢在九席董事拿下五席，公司派僅拿到三席，詹家掌權逾七十年的泰山宣告變天。特別的是，先前遭現任董事長詹景超逼退的堂兄弟詹岳霖與詹晋嘉，也如同組成「復仇者聯盟」扳回一城。詹晋嘉陣營除了拿下一席獨董，他姓詹又懂食品業的背景，往後是否將被賦予重任，外界關注。

泰山企業第三代十多年來屢屢上演家族內訌戲碼，七年前，同為堂兄弟的詹晋嘉、詹逸宏、詹景超等人，先逼宮時任董座詹岳霖下台；後來詹逸宏和詹景超，一起指控副董詹晋嘉浮報公帳，要他退出董事會。

但家變才落幕，又遭逢外患。生產蠻牛飲料的保力達傳出有意爭奪經營權，公司派結盟龍邦集團一同抵禦；去年底，泰山董座詹景超變賣全家便利商店股權，惹毛龍邦幕後老闆、國寶集團總裁朱國榮，昔日盟友翻臉成仇，雙方正式開戰。

龍邦董事長劉偉龍當時指出，詹岳霖與詹晋嘉也對公司派變賣全家感到不滿，詹岳霖家族甚至將部分股權賣給龍邦。龍邦得以過半股權名義召開股臨會全面改選。根據公開資料，龍邦掌握過半股權，公司派則不到四成，公司派與市場派原本都足額提名董事，詹晋嘉也提名一普董一獨董，競爭激烈。

最後龍邦囊括四董一獨，公司派取得二董一獨，詹晋嘉陣營也有一席獨董。「詹晋嘉股權不到百分之五，照理說連一席也拿不了，除非已跟龍邦達成默契。」相關人士說，「龍邦原本想拿下五董一獨，但風險過大，就重押還是可以過半的四普一獨，剩下的票配給詹晋嘉陣營，預留合作空間。」知情人士說，龍邦與詹晋嘉結合已有六席，達三分之二。

「自知股權有差距，公司派詹景超目標為二董二獨，除可擋下三分之二重大決議，也有兩席獨董可掌握審計委員會，但事與願違。」知情人士說，代表詹景超陣營的普董為前法官陳諾樺與法務部前常次王添盛，法律人將來可在董事會發揮舌戰力。

「現在董事會裡已無人姓詹，但龍邦與其他詹家人有所互動，以後若要找了解食品業的專業經理人，找姓詹的也不為過吧？」業界人士說。儘管在股臨會督軍的詹晋嘉說：「我還有其他事業要忙。」不過，他先前說，「參選董事，是因為身為詹家人對泰山有改革使命感」，未來這家老牌食品大廠的經營動向，各界關注。

泰山企業 全家便利商店

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