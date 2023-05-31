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中鋼公司舉行新一二階煉焦爐築爐奠基祈福典禮

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中鋼公司5月31日舉行新一二階煉焦爐築爐奠基祈福典禮，董事長翁朝棟(右一)、總經理王錫欽(右二)、執行副總黃建智(左二)及中鋼企業工會理事長陳春生(左一)等一同祈求築爐工程平安順利。(中鋼/提供)
中鋼公司5月31日舉行新一二階煉焦爐築爐奠基祈福典禮，董事長翁朝棟(右一)、總經理王錫欽(右二)、執行副總黃建智(左二)及中鋼企業工會理事長陳春生(左一)等一同祈求築爐工程平安順利。(中鋼/提供)

中鋼公司（2002）於今(31)日舉行新一二階煉焦爐築爐奠基祈福典禮，由董事長翁朝棟擔任主典官，總經理王錫欽、執行副總經理黃建智、中鋼企業工會理事長陳春生、工程副總經理陳瑞騰及中宇環保工程公司（1535）董事長陳震江擔任陪典官，與公司主管同仁及設備供應商Paul Wurth Italia S.P.A.及Nippon Steel Engineering Co.代表一同祈求一二階煉焦爐汰舊換新工程順利圓滿完工。

翁朝棟在祈福典禮中致詞時表示，中鋼公司為精進「環境管理」與「清潔生產」目標，分別於2020年及2021年董事會決議通過「一二階煉焦爐汰舊換新計畫」的「煉焦爐及乾式淬火設備建造第一、二、三期工程」設備投資案。該工程除了建造7.6公尺高底噴式複循環燃燒的先進煉焦爐外，將搭配高效率乾式淬火設備，可提升廢熱能源回收並降低排放，預計完工後每年降低粒狀物排放41公噸、揮發性有機物73公噸、二氧化碳減少排放約14.5萬公噸，每年發電量亦將增加達2.73億度。今日舉行砌磚築爐祈福典禮，代表整體工程達到一個新的關鍵里程碑，期許工程順利圓滿，完工後成為最節能環保的煉焦爐。

一貫化作業煉鋼廠的煉焦爐製程，主要將冶金煤煉製成高爐所需的焦炭，而焦炭在高爐中扮演還原及熔融鐵水的重要角色。一般煉焦爐的年限要求長達45年以上，且一旦烘爐升溫開始生產後，無法再降溫進行主體耐火材料的更換，故除了煉焦爐設備操作穩定性非常重要之外，築爐工程必須使用良好的耐火材料及優異的施工技術品質。

為大幅縮短新一二階煉焦爐工程建造時間，這次工程不僅打破先建煉焦爐，後建乾式淬火設備的國際一貫作法，在極其有限的空間上克服同時興建煉焦爐及乾式淬火設備衍伸而來的複雜介面，另也必須配合公司營運生產需要，整體工法技術難度非常高。惟中鋼公司仍成功整合中宇環保工程、中鋼機械、聯鋼營造等集團子公司專業，並引進國際先進技術與經驗，完工後將會是一大工程創舉。

中鋼公司新一二階煉焦爐不僅更節能環保，在智能化規劃方面，另開發及引進四大模型系統，包括配煤暨製程因子與焦炭品質預測模型、車輛智能防撞系統、爐溫控制及診斷系統和智慧型AI加料設定，並將建置煉焦爐智能化整合中心，象徵中鋼智慧創新及數位轉型工作導入至更上游的煉焦工場，並持續朝「智慧創新、綠能減碳、價值共創，成為永續成長的卓越企業」的願景邁進。

中鋼公司5月31日舉行新一二階煉焦爐築爐奠基祈福典禮，由董事長翁朝棟等主管於奠基磚簽署姓名，祈求工程平安順利。(中鋼/提供)
中鋼公司5月31日舉行新一二階煉焦爐築爐奠基祈福典禮，由董事長翁朝棟等主管於奠基磚簽署姓名，祈求工程平安順利。(中鋼/提供)

中鋼 環保

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