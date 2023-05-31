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台灣高鐵推「搭高鐵．Fun暑假」少年優惠專案 6/2起開放購票
今年暑假想好要呼朋引伴去哪玩了嗎？台灣高鐵公司特別於暑假期間（7/1至8/31）推出「少年優惠專案」，凡12歲至18歲少年搭乘指定車次，可享五折、七五折或八八折不等的優惠，自6/2（五）凌晨零時起，按台灣高鐵公司訂位開放時程購票。歡迎青年學子把握限時優惠，邀請家人、朋友一同「搭高鐵．Fun暑假」，出遊衝一波。
台灣高鐵公司表示，「少年優惠專案」之各指定車次車票，除可於網路訂票系統訂票、付款，更可透過台灣高鐵「T-EX行動購票」App、全國超過一萬家合作之便利商店及各車站售票窗口，一次完成訂位、付款及取票，輕鬆、省時又方便，歡迎多加利用。
台灣高鐵公司提醒，旅客購買「少年優惠專案」車次，乘車時務必攜帶本人身分證，或附有照片及出生年月日之有效身分證件（如健保卡）以備查驗，以免影響優惠權益。有關少年優惠專案更多資訊及規定，詳活動網頁。
此外，為提供更多元、便利的票務服務，歡迎旅客在智慧型手錶上（需先與手機完成配對）同步安裝「T-EX行動購票」App，即可利用手錶上的「今日車票」功能開啟車票QR code，直接感應條碼進站搭車，享受更加便利的個人化服務與更細緻的行動票務新體驗，智慧型手錶感應進站的輔助功能，不僅滿足旅客多樣化的行動購票需求，並期望帶給旅客更為人性化、便利的高鐵旅程。
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