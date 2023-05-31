華航董座看待下半年客貨商機 提8個字回應

華航（2610）董事長謝世謙用八個字「穩健布局、精準布點」說明對於市場看法，隨著邊境鬆綁、市場回穩，全面搶攻全球客運復甦商機。

華航營收 1,410.7億元，較前一年增加 6.76%，全年稅後淨利 28.60 億元，每股稅後盈餘0.48 元，會中承認 111 年度營業報告書及財務報表，每股配發現金股利 0.46 元。

華航董事長謝世謙指出，目前歐、美、澳客運班表已回復疫情前規模，今年 1 到 4 月的客運收入約已達疫情前同期九成，預期下半年客運需求將更為顯著，整體客運班次數將達疫前約 8 成。華航因應市場需求積極增班，且接力拓展新航點，包括東南亞宿霧、清邁、峴港，以及即將開航的高雄-金浦、桃園-布拉格等新航線；並規劃下半年恢復南京、福州、武漢等兩岸航點。華航全力佈局北美與歐洲長程綿密航網，爭取高收益直飛客源，亦看好中轉商機，優化區域線產品，強化旅運服務。

謝世謙董事長表示，貨運市場雖已放緩，但今年 1 到 4 月的貨運收入仍較 2019 年疫情前有超過五成的成長，仍然樂觀看好後續市場發展。隨著油價走勢趨緩，航空公司成本相對降低，預估下半年貨運市場有望反彈。華航依市場需求差異性調度不同機型派飛，爭取最高效益，並持續關注晶圓代工、5G 產業、車用電子及材料等相關產業發展動態，掌握主流市場貨源，把握多方商機，創造營收最大化。

華航現正積極進行機隊汰舊換新計畫，自 2021 年起引進 25 架 A321neo 新世代窄體客機，目前已交付 10 架，預計 2026 年引進完畢；另規劃於 2025 至 2028 年陸續引進 24 架 787-9 新廣體客機，派飛區域、紐澳及長程航線。貨機部分接連引進 10 架 777F，目前已交機 6 架，預計 2024 年全數交付完畢。新型航機節油效益顯著，有效減少碳排及友善環境，朝 2050 淨零碳排目標邁進。